El diputado Independiente, René Alinco, alzó la voz y realizó su intervencón en medio del proceso de análisis en Sala del segundo retiro del 10% de los fondos AFP, expresando su aprobación total al proyecto, eso sí, "sin letra chica" y criticando la idea de inyectar un impuesto a la transacción.

"Vamos a votar a favor de este proyecto sin ninguna condición y sin ninguna letra chica porque creo que no corresponde y porque la necesidad exige que este proyecto se apruebe al más breve plazo", dijo.

Además, apuntó a aquellos diputados que barajan la idea de cobrar un impuesto al momento de realizar un retiro de fondos previsionales.

"No es lógico pagar impuestos de nuestra previsión, porque acá no estamos hablando de un salario o un impuesto. No estamos hablando de un trabajo que tiene utilidades grandiosas, todo lo contrario. Estamos hablando del propio ahorro previsonal de los trabajadores chilenos. Por lo tanto, llamo a votar en contra de esa indicación, porque eso es una traba para que este proyecto se dilate", aseveró.

Exige bono de 500 mil pesos

Además, en su exposición, René Alinco aseveró que "esperamos que prontamente la comisión empiece a discutir lo que concierne a las rentas vitalicias de los trabajadores del sistema antiguo y también el bono de 500 mil pesos para trabajadores y trabajadoras que hoy día, lamentablemente, no tienen ni un peso en sus cuentas".

"Esto no es porque no hayan trabajado, sino porque han que tenido que trabajar a través de honorarios, boletas o simplemente, porque los patrones de empresas, y que en el mundo campesino también se da, no declaran y no pagan sus impuestos", agregó.

"El 80% de los chilenos esperan que se apruebe este proyecto"

Alinco también apuntó a la idea que las personas con enfermedades terminales puedan retirar sus fondos previsionales.

"Acaso también los que promueven impuestos, le van a cobrar impuestos a los enfermos terminales para que saquen su plata, eso no corresponde", aseveró el parlamentario.

"Más del 80% de los chilenos espera que esto se apruebe hoy día y que no se entorpezca este proyecto, porque hay que gente que clama dinero para alimentarse y cubrir sus necesidades".

