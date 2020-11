¿Qué pasó?

Diversos actos y discursos se realizaron durante este domingo 8 de noviembre en homenaje a Pascal Alvarado, joven desaparecida el 8 de noviembre de 2011 en Puchuncaví.

Vecinos de la comuna se reunieron desde temprano para exigir justicia, luego que esta semana se decretara la medida cautelar de prisión preventiva para los dos presuntos autores del crimen.

Homenaje a Pascale

"Se cumplen nueve años. La comunidad está emocionada y ha querido adherirse a este homenaje y también a tratar de que no exista más impunidad en el tema de la justicia", comentó una vecina.

Otra mujer que se acercó hasta ese lugar expresó: "La verdad es que es muy doloroso lo que ocurrió con esta niña porque le podría haber ocurrido a mi hija (...) Lo que más deseamos es saber dónde está".

"Lo único que queremos es justicia para Pascale y para su familia, para que esté tranquila", afirmó otro asistente al homenaje.

En las imágenes se puede apreciar que las personas, en su mayoría mujeres, tiñeron las calles de color morado, con globos y pancartas en memoria de la joven.

Palabras de la madre de Pascale

Jeannette Soto, la madre de Pascale, concedió una entrevista a LUN, instancia en la que no solo pidió justicia por su hija, sino que se encuentre su cuerpo.

"Fue bien doloroso escuchar los detalles de la desaparición de mi hija. Pero esto no ha terminado aún. Falta lo más importante: encontrar a Pascale", expresó.

También dijo que "ya pasamos el proceso de la desaparición. Ahora estamos en el segundo proceso, en el que ya sabemos quiénes fueron y cómo sucedieron las cosas. Nos falta la parte más delicada y fuerte para nosotros: descubrir dónde la dejaron y encontrarla".

"Ojalá a uno de ellos se le ablande el corazón y me diga dónde la dejaron. Ellos están presos y van a pagar por lo que hicieron, y es lo justo, pero eso no me sirve de mucho si no me dicen dónde está. Ellos están en la cárcel, sí, pero yo quiero a mi hija", agregó.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Cobertura completa