¿Qué pasó?

Este viernes el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados por la desaparición de Pascale Alvarado, a quien se le perdió el rastro hace nueve años en Puchuncaví, cuando tenía 17 años.

A los sujetos que se les acusa de cometer los delitos se secuestro y violación con homicidio, algo que se investigará por los próximos 120 días, según fijó el tribunal.

🔴 EN VIVO: Juzgado de Letras y Garantía de Quintero decreta prisión preventiva para Mario Ulloa Saavedra y Miguel Soto Cruces, imputados como coautores de secuestro y violación con homicidio, perpetrados el 8 de noviembre de 2011 en Puchuncaví. Plazo de investigación: 120 días — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 6, 2020

¿Qué dijo la Fiscalía?

"El día de hoy, luego de una larga investigación debido al resultado de diligencias investigativas que se desarrollaron durante este tiempo, se pudo formalizar a dos imputados por la sustracción, violación y homicidio de Pascale Alvarado Soto", detalló el fiscal Jefe de Quintero, Luis Ventura.

"En atención a los antecedentes vertidos en la audiencia y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, el juzgado accedió a decretar la prisión preventiva de ambos imputados por considerar que su libertad es un peligro para la sociedad", agregó.

AHORA 🔴Fiscalía de #Quintero logra prisión preventiva para los dos imputados por el delito de sustracción de menor con violación y homicidio de Pascale Alvarado. Se determinaron 4 meses de investigación como lo solicitó el Fiscal Luis Ventura, donde se trabajará en diligencias. pic.twitter.com/FG0iLRyu5V — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) November 6, 2020

Los imputados

Los detenidos estaban siendo investigados desde hace tres años. Según un informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso del 3 de febrero de 2017, el Ministerio Público había ordenado intervenir los teléfonos de ambos.

Por su parte, el subprefecto Erick Martínez, jefe de la Brigada de Homicidios informó que "conforme a los antecedentes recabados, evidencias criminalísticas y trabajo de pruebas testimonial, han logrado posicionar a estas personas en la desaparición de la menor".

¿Qué se sabe del caso?

La tarde del 8 de noviembre de 2011 fue la última vez que fue vista Pascale Alvarado en Puchuncaví. Ese día, la joven de 17 años se dirigía a la casa de una compañera de colegio tras terminar su penúltima jornada de práctica en una oficina de contabilidad de la comuna. Sin embargo, nunca más se supo de ella.

Tras nueve años de búsqueda, Jeannette Soto, madre de la joven, contó: "A mí me robaron la mitad de mi vida. Me partieron el corazón y la otra parte me la quitaron", Además, destacó que "Carabineros nos tomó altiro la denuncia. Se coordinaron y salieron inmediatamente a la búsqueda".

"No tener respuesta y vivir con eso día a día igual es doloroso y hay que saber llevarlo, porque también están las críticas", dijo la mujer, haciendo referencias a las ocasiones en que han apuntado a la familia como la responsable de la desaparición de la joven.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

