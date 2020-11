Jeannette Soto, la mamá de Pascale Alvarado, joven desaparecida el 8 de noviembre de 2011 en Puchuncaví, no solo pide justicia por su hija, sino que se encuentre su cuerpo.

Y es que el viernes el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los dos imputados por la desaparición de la joven de 17 años. A los sujetos que se les acusa de cometer los delitos de secuestro y violación con homicidio, algo que se investigará por los próximos 120 días, según fijó el tribunal.

🔴 EN VIVO: Juzgado de Letras y Garantía de Quintero decreta prisión preventiva para Mario Ulloa Saavedra y Miguel Soto Cruces, imputados como coautores de secuestro y violación con homicidio, perpetrados el 8 de noviembre de 2011 en Puchuncaví. Plazo de investigación: 120 días — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 6, 2020

"Hay que encontrarla"

Jeannette Soto, de 47 años, concedió una entrevista a LUN, donde expresó su sentir por el caso.

“Fue bien doloroso escuchar los detalles de la desaparición de mi hija. Pero esto no ha terminado aún. Falta lo más importante: encontrar a Pascale. Esa es otra etapa que hay que vivir todavía. Ya pasamos el proceso de la desaparición. Ahora estamos en el segundo proceso, en el que ya sabemos quiénes fueron y cómo sucedieron las cosas. Nos falta la parte más delicada y fuerte para nosotros: descubrir dónde la dejaron y encontrarla”, señaló.

La mujer también pidió que “ojalá a uno de ellos se le ablande el corazón y me diga dónde la dejaron. Ellos están presos y van a pagar por lo que hicieron, y es lo justo, pero eso no me sirve de mucho si no me dicen dónde está. Ellos están en la cárcel, sí, pero yo quiero a mi hija”.

Añadió que “sé que no la traeré físicamente, pero lo que quede de ella la quiero conmigo para darle una digna sepultura y que descanse como se debe. Recién ahí podré llorarla”.

La mujer tampoco pudo ocultar su otro dolor, ya que al principio de la investigación los principales sospechosos estaban apuntados en su propia familia.

“Mucha gente creía que nosotros teníamos que ver con la desaparición de nuestra hija, pero nunca se imaginaron lo que estábamos sufriendo por dentro. Todavía sufrimos, mejor mucho . Esto no va a pasar hasta encontrarla”, cerró.

Los imputados

Los detenidos estaban siendo investigados desde hace tres años. Según un informe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso del 3 de febrero de 2017, el Ministerio Público había ordenado intervenir los teléfonos de ambos.

Por su parte, el subprefecto Erick Martínez, jefe de la Brigada de Homicidios informó que "conforme a los antecedentes recabados, evidencias criminalísticas y trabajo de pruebas testimonial, han logrado posicionar a estas personas en la desaparición de la menor".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Cobertura completa