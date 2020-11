¿Qué pasó?

Este viernes el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó estar tranquilo frente a una posible acusación constitucional en su contra por la polémica que ha generado la solicitud de antecedentes personales de quienes hicieron el primer retiro del 10% de fondos AFP.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado señaló en el matinal Mucho Gusto: “Yo soy muy respetuoso de las atribuciones de cada cual. A mí me carga entrar en la pelea chica. Los diputados sabrán lo que hacen. Nosotros estamos muy tranquilos”.

"Hay una ley explícita que nos habilita para acceder a esta información personal, pero con los resguardos del caso y con fines estadísticos, nunca para ir a escudriñar en la vida personal de nadie porque eso sería profundamente grave", agregó.

Solicitud de datos

En cuanto a la solicitud de datos personales, Briones explicó que “esta información que se solicita no es la primera vez, el Estado funciona en base a bases de datos que nos permiten mirar el panorama, hacer mejores diagnósticos y mejores políticas públicas”.

“Estos datos no tienen un uso personal, aquí no se indaga en la vida personal de nadie, sería gravísimo que así se hiciera, acá no está eso en juego, expresó.

Además, como ha manifestado anteriormente, el ministro reiteró que "estos datos tienen un fin estrictamente estadístico”.

Asimismo, dijo que “nosotros no conocemos la información privada de las personas, no corresponde. Es información reservada que llega a un servidor securitizado al que tienen acceso muy pocas personas que se exponen a las penas del infierno si hacen mal uso de esa información y ninguna autoridad, incluyéndome, como ministro de Hacienda no tengo acceso a ese servidor y no corresponde que lo tenga”.

También aclaró que “acá no hay ninguna persecución, no hay ningún juicio de valor porque no corresponde, todo lo que queremos es tener mejor información para tener mejores diagnósticos”.

“Esta información que a nosotros nos llega tampoco queda alojada para siempre en el ministerio de Hacienda, nosotros por protocolos eliminamos esa información luego de 15 días, siguiendo los mejores estándares internacionales precisamente porque el fin es simplemente estadístico”, sostuvo.

