¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles (PH), una de las impulsoras del proyecto para realizar un segundo retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, confirmó que espera que la iniciativa esté despachada a ley antes de la Navidad de este año, luego de que este jueves la Comisión de Constitución de la Cámara aprobara en particular el texto, el cual ahora tendrá que ser revisado por la Sala.

¿Qué dijo Jiles?

"Yo sigo firme en mi compromiso. Hemos cumplido un plazo de tramitación que es este, que da tiempo para que esté listo en Navidad", sostuvo la parlamentaria, aclarando que esto depende de si el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, decide realizar la discusión en Sala la próxima semana.

"Yo personalmente le pido a Diego Paulsen que cite a una sesión para votar esto no más allá del próximo martes. Se lo pido, porque si no esto se va a entrampar y no quisiera que la ciudadanía tuviera la impresión de que el presidente de la Cámara de Diputados está tratando de retrasar esta tramitación", expresó.

Además, la diputada indicó que: "Tal como se lo prometí a mis 'nietos', tenemos aprobado en su primer trámite este segundo retiro del 10%", agregando que: "Nuestra tarea era que esto se aprobará hoy como lo prometimos, y eso ya es un resultado real".

Diputado Walker

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, detacó que la iniciativa fue aprobada "a través de una amplia mayoría, sin letra chica, sin restricciones de acceso, estableciendo que no será necesario acreditar pérdida de ingreso para acceder al beneficio y rechazando una serie de normas que establecen una suerte de letra chica".

"Como presidente de la comisión quiero valorar la alta adhesión que tuvo este proyecto. Todos los diputados estuvieron de acuerdo en que existiera un segundo retiro del 10%, la única discrepancia estuvo respecto a las condiciones, y esto permite augurar una votación transversal en la Sala, que la necesitamos, porque se requieren los votos de 93 diputados para aprobar este proyecto", añadió.

"Yo le pido al presidente de la Cámara que fije una sesión especial la próxima semana, luego de la votación de la Ley de Presupuesto, porque todo Chile está esperando este segundo retiro", insistió.

Diputado Durán

El parlamentario oficialista Jorge Durán (RN), quien se encontraba en la comisión en reemplazo de Camila Flores pero sin la posibilidad de votar, recalcó que: "Este segundo retiro no es de izquierda ni de derecha, es de la gente, es porque la gente lo necesita".

"Espero que siga avanzando y que cuente con una amplia votación en Sala", expresó.

