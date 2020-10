El Ejército informó la apertura de una investigación para recabar antecedentes sobre funcionarios que podrían haber obtenido de manera irregular el bono de $500 mil, lo que en caso de comprobarse, conllevaría la aplicación de las medidas administrativas correspondientes.

La indagatoria responde a la situación destapada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que reveló que 473 mil personas solicitaron el bono clase media sin cumplir con todos los requisitos

¿Qué dijeron?

Desde la institución señalaron que “una vez conocida la existencia de empleados públicos que posiblemente accedieron de manera indebida al Bono Clase Media, inició oportunamente las gestiones con otros organismos del Estado para recabar los antecedentes del personal que pudiera estar involucrado en estas actuaciones”, consignó La Tercera.

“Los antecedentes a la fecha recabados permiten establecer que habría personal perteneciente a la institución que recibió el mencionado bono, situación que, de ser debidamente comprobada, será objeto de las medidas administrativas correspondientes. Por otra parte, la Contraloría no ha solicitado a la institución algún antecedente relacionado a esta situación”, agregaron.

Investigación en la Armada y Fuerza Aérea

Por otra parte, la Armada comunicó que hasta el momento no cuentan “con un catastro de personal institucional que haya recibido el Bono Clase Media y tampoco hemos recibido información de parte de los organismos pertinentes respecto de personal involucrado”.

Mientras que desde la Fuerza Aérea de Chile señalaron que “a la fecha la institución no ha recibido solicitud de la Contraloría General de la República sobre realizar algún registro de esta información (...). De la misma forma, no se ha recibido nómina alguna por parte del Servicio de Impuestos Internos, por lo que la institución no cuenta con un catastro”.

Las otras investigaciones

Cabe señalar, que el Ministerio Público investiga además a 1.370 funcionarios de Carabineros y 48 de la Policía de Investigaciones (PDI) que recibieron el beneficio sin cumplir con los requisitos.

En el caso de Carabineros, los 1.370 Rut recabados corresponden a funcionarios activos y en retiro. El SII les dio plazo hasta el 30 de noviembre para devolver el dinero, por lo que la institución inició un proceso que consiste en preguntarle a cada persona que está en la lista si reconoce haber accedido al bono.

Los que respondan de manera afirmativa deben devolver el beneficio y firmar un acta, la cual deja en claro que si ocultan haberlo cobrado, deben asumir responsabilidades legales y administrativas.

Respecto a los 48 funcionarios de la PDI, dicha institución detalló que se "adoptarán las más drásticas medidas, considerando que el personal en ningún momento vio afectadas sus remuneraciones y que estaba al tanto de las implicancias administrativas en el caso de solicitarlo".

En el caso del Poder Judicial, el pleno de la Corte Suprema ordenó sumarios a 230 trabajadores. Ninguno de ellos serían ministros, jueces o relatores.

Ver cobertura completa