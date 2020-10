¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) afirmó haberse sustentado en precedentes legales para aceptar la rebaja de $1.400 millones en impuestos a Empresas Penta, en el marco de la apelación presentada por la institución involucrada en el financiamiento político ilegal para que se consideraran los gastos en abogados como "necesarios" para producir la renta.

"Los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente", afirmó el SII.

Precedentes legales

El subdirector Jurídico del SII, Miguel Zamora, explicó a Ex-Ante que: "El Servicio tomó en consideración antecedentes entregados por el contribuyente que estaban en línea con definiciones normativas adoptadas con anterioridad, en 2016, en lo relacionado con que los honorarios por concepto de defensa judicial son reconocidos como gastos necesarios para producir renta cuando dicen relación con la defensa de la actividad del contribuyente. De esta forma, solo se aceptaron los gastos correspondientes a la defensa judicial del grupo empresarial y no de sus controladores".

"El Servicio reconoce expresamente que toda defensa de un contribuyente asumida por un abogado que se relacione con materias propias del giro de la empresa, ya sea laborales, civiles, administrativas, tributarias, u otras que deba enfrentar en su desempeño habitual, constituye el ejercicio legítimo del derecho a defensa asegurado por la Constitución", agregó.

Jurisprudencia

Un oficio firmado por el director del SII, Fernando Barraza, afirma que los pagos a abogados durante juicios relacionados con el giro de la empresa son necesarios para producir renta.

De acuerdo a dos fallos de la Corte Suprema, emitidos en los años 2012 y 2017, este criterio ha sido confirmado por los Tribunales de Justicia.

Cuestionamientos

Según un reportaje de Ciper, la medida provocó cuestionamientos dentro del propio Servicio de Impuestos Internos, pues primero el organismo denunció los delitos tributarios de Penta, por lo que declaran como "inentendible" esta rebaja.

"La jurisprudencia y las normas vigentes en el año tributario 2018 indican que una empresa puede rebajar de su base imponible sus gastos en un juicio, pero solo cuando se trata de un juicio inevitable (...) Pero si se demuestra que la empresa actuó con dolo para no pagar sus impuestos, si sus dueños o ejecutivos tuvieron la intención de defraudar, ese no es un juicio inevitable y no corresponde darle la rebaja", dijo un funcionario del organismo a Ciper.

"Incluso si la conclusión fuera que es completamente legal, vale la pena que se discuta públicamente la conveniencia de modificar estas normas que estarían beneficiando a personas que de manera consciente cometen delitos tributarios”, agregó el trabajador que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Cámara de Diputados

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Núñez (PC), citó al ministro Ignacio Briones y al director del SII para explicar la determinación.

El parlamentario Alejandro Santana (RN), miembro de la instancia, señaló que: "Es algo que no estaba en tabla y nos sorprende un poco porque es un tema que tiene una connotación netamente tributaria. Pero espero tener elementos que permitan generar un juicio después de la comisión".