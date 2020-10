¿Qué pasó?

Una nueva arista del Caso Penta se dio a conocer la noche de este martes. El Servicio de Impuestos Internos (SII) aceptó la rebaja de $1.400 millones en impuestos a Empresas Penta.

Esto ocurre luego que la institución involucrada en el financiamiento político ilegal presentara una apelación para que el SII considere los gastos en abogados como "necesarios" para producir la renta.

Estos desembolsos se producen en el marco del proceso legal que se abrió en contra de Penta y sus controladores, Carlos Délano y Carlos Lavín, por diferentes delitos tributarios.

¿Qué dice la investigación?

Según un reportaje de Ciper, la apelación fue aceptada el pasado 03 de agosto: "Ese día, el SII aceptó una apelación de la empresa para que sus pagos a tres oficinas de abogados que la asesoraron durante el proceso penal fueran considerados como gastos necesarios para producir la renta y, por lo mismo, descontados del monto sobre el que se calculan los impuestos que debe pagar".

"En palabras simples, Penta consiguió que el SII rebajara más de $1.400 millones, que gastó en asesoría legal, del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario 2018".

Asimismo, la investigación da cuenta de que esta medida provocó cuestionamientos dentro del propio organismo, pues primero el SII denunció los delitos tributarios de Penta, por lo que declaran como "inentendible" esta rebaja.

"La jurisprudencia y las normas vigentes en el año tributario 2018 indican que una empresa puede rebajar de su base imponible sus gastos en un juicio, pero solo cuando se trata de un juicio inevitable (...) Pero si se demuestra que la empresa actuó con dolo para no pagar sus impuestos, si sus dueños o ejecutivos tuvieron la intención de defraudar, ese no es un juicio inevitable y no corresponde darle la rebaja", dijo un funcionario del organismo a Ciper.

"Incluso si la conclusión fuera que es completamente legal, vale la pena que se discuta públicamente la conveniencia de modificar estas normas que estarían beneficiando a personas que de manera consciente cometen delitos tributarios”, agregó el trabajador que prefirió mantener su identidad bajor reserva.

Gastos en asesorías serán considerados como "necesarios para producir la renta"

Por último, Ciper reveló que días después a la aprobación de la rebaja, directivos del Servicio de Impuestos Internos determinó que "de ahora en adelante, cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas en el marco de un proceso penal que la involucre, esos gastos serán considerados como 'necesarios para producir la renta', por lo que podrán ser restados de la base imponible desde la que se calcula el pago de impuestos".