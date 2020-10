¿Qué pasó?

Más de siete mil millones de pesos están esperando ser cobrados por 137 mil personas, un monto millonario que corresponde a los bonos estatales que se entregaron durante este año.

Dichos beneficios incluyen el bono de Ayuda Familiar, el Aporte Familiar Permanente y el Bono Covid-19.

Problemas para interactuar con la tecnología, no tener Cuenta Rut y no haber pasado por caja para consultar son algunas de las razones por las cuales las personas aún no cobran sus bonos.

"Cuesta mucho. Yo me he tenido que actualizar con la tecnología a través de mis hijos, porque nos cuesta. Quizás por eso mismo se pierde tanto bono", exclama una mujer.

¿Cuándo vencen los bonos?

En detalle, son 42 mil personas las que aún no han cobrado el Aporte Familiar Permanente, el cual vence nueve meses después de ser emitido.

Otras 28 mil tampoco han retirado el Bono de Ayuda Familiar, cuyo vencimiento es doce meses después de su emisión.

Mientras que el Bono Covid-19, que también tiene una vigencia de un año, todavía está esperando por 66 mil personas.

El llamado del Gobierno

"Hoy es más necesario que nunca y queremos que los más de siete mil millones lleguen donde tiene que ir, al bolsillo de las familias que más lo requieren durante la pandemia", manifestó la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar.

¿Cómo revisar si tienes bonos pendientes?

Para consultar si hay un bono que aún no ha cobrado, el usuario debe ingresar al sitio web www.bonospendientes.cl e ingresar su Rut y su fecha de nacimiento, para posteriormente "consultar".

Si existen bonos pendientes, se desplegará un listado para que la persona que consulta pueda hacer los trámites necesarios y recibir la ayuda.

Cabe destacar que los datos están actualizados hasta el 30 de septiembre, por lo que si el usuario cobró alguna de las ayudas posterior a esa fecha, no estará reflejada.

En caso que los beneficios no sean cobrados, los dineros se quedarán en las arcas del Estado.

