¿Qué pasó?

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, se refirió al reportaje de Ciper Chile sobre un carabinero infiltrado que incitaba a vecinos de la población Lo Hermida a enfrentarse con uniformados, y afirmó que dicha situación corresponde ser aclarada por la propia institución.

Las declaraciones de Leitao

Respecto a este tema, Leitao afirmó que "no tengo otros antecedentes, porque entiendo que no tiene que ver con este caso en particular. No es parte del procedimiento ni de la investigación policial de estos detenidos de ayer (detenidos por taques a subcomisaría de Peñalolén)".

"Yo le he preguntado a Carabineros cuáles son estos procedimientos y por qué utilizan este tipo de métodos para efectos de las investigaciones policiales, y por supuesto habrá que aclarar los dichos de la persona que hizo la denuncia, que motivó la investigación y que carabineros pueda aclarar de qué se trata", señaló.

En relación a la investigación, la alcaldesa sostuvo que "eso es algo que Carabineros tiene que aclarar, no tengo ningún antecedente para corroborarlo ni descartarlo. No tenía conocimiento, no había escuchado ni recibido denuncias sobre este tema".

"En este caso, no tuvimos conocimiento y me enteré ayer al igual que todas las personas que se enteraron por esta investigación", reiteró.

La investigación

La investigación se centra en un efectivo de Carabineros, quien habría actuado de infiltrado en la población Lo Hermida de Peñalolén y que según Ciper, en junio de este año "comenzó a colaborar con organizaciones territoriales" de la comuna.

"Ayudó en las ollas comunes y repartió mercadería. Constantemente incitaba a otros integrantes de la organización a enfrentarse", aseguró el medio.

Incluso, se informó que el funcionario policial "les propuso realizar un ataque sorpresa a la subcomisaría del sector".

Audios e imágenes

También se revelaron algunos audios e imágenes, donde el funcionario policial se habría contactado con otros vecinos de la comuna, asegurándoles haber sido parte de la "primera línea" en Antofagasta.

Algunos de estos registros fueron publicados mediante una cuenta de Facebook, la cual el carabinero habría utilizado con una identidad falsa desde fines del 2019.

Por medio de esa plataforma, el uniformado se habría acercado a pobladores de Lo Hermida, respondiendo a algunas publicaciones de una organización, pidiendo posteriormente reunirse con ellos y ayudarlos.

"Nos sentimos súper vulnerados, muchos lo invitamos a nuestras casas", fueron algunas de las palabras de vecinos de ese sector de Peñalolén, quienes manifestaron su preocupación sobre este hecho.