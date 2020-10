Una serie de violentos casos policiales están generando repercusión en el sector de El Noviciado, Pudahuel, pues engloban un homicidio, posible secuestro, tortura y misteriosos actos, situación que ha conmocionado al país y que mantienen investigando a funcionarios de Carabineros y PDI.

Encuentran cadáver en sector de El Noviciado

Uno de los casos se registró el pasado lunes 12 de octubre, cuando un ciclista que se trasladaba por El Noviciado, reportó el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas de plástico.

La situación generó el despliegue del personal de Carabineros de la 26° Comisaría del sector para efectuar el procedimiento correspondiente.

Tras las pericias, se indicó que el cadáver, de sexo masculino, de entre 40 y 50 años, se encontraba acompañado de tres cajas de color negro.

Las misteriosas cajas

Las tres cajas que acompañaban el cuerpo de este hombre, según indicó personal de la PDI, corresponden a contenedores de armas que al momento del hallazgo estaban vacías.

Además, a unos 20 metros del cadáver, se encontró una caja de cartón envuelta en papel alusa, la cual tenía restos de sangre en su exterior y emanaba un olor a putrefacción.

Causa de muerte

La investigación del caso quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes tras las diligencias, indicaron que su causa de muerte de este hombre correspondería a un traumatismo craneoencefálico, debido a que el cuerpo presentaba una herida contusa en su cabeza.

El cuerpo estaba desnudo, mientras que su data de muerte se estableció en 15 horas antes del hallazgo y las primeras hipótesis apuntan a un homicidio.

Mujer encontrada amarrada y con signos de tortura

Otro caso que mantiene abiertas las pericias, se registró el pasado miércoles 14 de octubre, donde se busca esclarecer el hallazgo de una joven de 23 años que estaba amarrada en un canal de regadío de El Noviciado, causando impacto entre los habitantes de la comuna.

La situación alertó a su familia, que ya había presentado una denuncia, el pasado 12 de octubre, por presunta desgracia y por secuestro.

La mujer fue encontrada en forma fortuita por una residente de la zona, quien se trasladaba en su vehículo por el camino La Botella, cuando dio cuenta del macabro hecho: Una persona maniatada en sus piernas, sin capacidad de reacción, semidesnuda y con rasgos de haber sido torturada.

"Estaba muy golpeada y cuando la tocaba se encogía"

"Ella no tenía fuerzas para nada, la giré para ver si estaba viva, la reanimé y le dije que estaba a salvo. Me decía 'mamá', le respondí 'hija, ¿De dónde eres?' y me respondió que 'de Lampa'", este es el relato de Eda Vera, la vecina que encontró a la mujer y contó lo sucedido en conversación con el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

Sobre el estado de la joven, agregó que "ella estaba muy shockeda, la torturaron harto creo, estaba muy mal. No tenía heridas, pero estaba amarrada de muslos y piernas. Estaba semidesnuda, sólo con cuadros y polera, nada más que eso".

Además, indicó que "tenía mucha esperma de vela de su cuello hacia abajo y su mochila estaba quemada. No tenía quemaduras en su cuerpo y se quejó cuando le toque un tatuaje. Estaba muy golpeada y cuando la tocaba optaba por encogerse. Tenía pegado su ojo, estaba sellado, era con la gotita (pegamento) o esperma".

Investigación apunta a tres sujetos

Sobre lo ocurrido con la joven, quien por estos días se recupera en su hogar en la comuna de Lampa, la PDI en uno de los hilos de la investigación apunta a un dato entregado por la mujer que la encontró.

Eda Vera indicó que la joven a través de gestos, le señaló que "eran tres personas (las del ataque), pero no con su boca, y que eran tres hombres. También tenía indicios que le dieron algo de beber porque no reaccionaba, no hacia nada".

¿Qué señaló la Fiscalía?

La fiscal Marcela Adasme entregó detalles sobre la investigación aseverando que "la víctima fue llevada contra su voluntad a un lugar que estamos investigando y en dicho lugar habría sido objeto del delito de lesiones y otros más que estamos periciando".

Las diligencias parten en la comuna de Lampa, donde la mujer fue vista por última vez. Según el relato de su familia, había intentado tomar contacto con ellos, lo que los motivó a realizar una denuncia por secuestro.

Actualmente, la joven 23 años sigue estable, pero en estado de shock. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones busca dar con el paradero de los presuntos responsables.

Cuerpo encontrado en río Maipo con impactos de bala

Pero la localidad de El Noviciado no ha sido la única golpeada, pues el cuerpo de un hombre, de entre 25 y 30 años, fue encontrado sin vida el pasado miércoles 14 de octubre en la comuna de Buin, a orillas del río Maipo.

Tras la denuncia, Carabineros llegó al lugar y constató que el cadáver "se encontraba en posición fetal con impactos de bala en la cabeza y en la zona lumbar izquierda".

Además, se pesquisaron cuatro casquillos calibre 9 mms. encontrados a dos metros del cuerpo.

Por ahora, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa realizando pericias que permitan establecer qué sucedió.