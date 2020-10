Esta semana se conoció el brutal caso de una joven de solo 23 años, quien fue encontrada a un costado de un canal en el sector El Noviciado en la comuna de Pudahuel. La mujer estaba semidesnuda, amarrada y con signos de haber sido torturada.

La mujer que le prestó ayuda relató el estado en que se encontraba la víctima y sus primeras reacciones. A nuestros lectores advertimos que se trata de un testimonio no apto para personas sensibles.

"No tenía fuerzas para nada"

"Cuando iba de regreso a mi casa en auto por este camino que es muy malo, vi a una persona pidiendo ayuda. Le dije a mi marido que se devolviera y la encontramos. Le pedí a mi esposo que fuera a buscar a Carabineros y yo me quedé con la lola tratando de que reaccione".

Así comienza el relato de Eda Vera, una residente del sector Noviciado en la comuna de Pudahuel, quien encontró la joven en el camino La Botella junto a un canal de regadío.

"Ella no tenía fuerzas para nada, la gire para ver si estaba viva, la reanimé y le dije que estaba a salvo. Me decía 'mamá', le respondí 'hija, ¿De dónde eres?' y me respondió que 'de Lampa'", relató la mujer en el matinal "Mucho Gusto" de Mega.

"Estaba amarrada de muslos y piernas"

Sobre el estado físico de la mujer, que era buscada por su famiia tras interponer el pasado 12 de octubre una denuncia por presunta desgracia y secuestro, su primera impresión era que "fue muy torturada".

"Ella estaba muy shockeda, la torturaron harto creo, estaba muy mal. No tenía heridas, pero estaba amarrada de muslos y piernas. Estaba semidesnuda, sólo con cuadros y polera, nada más que eso", aseveró Eda en su relato.

Indicó que "tenía mucha esperma de vela de su cuello hacia abajo y su mochila estaba quemada. No tenía quemaduras en su cuerpo y se quejó cuando le toque un tatuaje. Estaba muy golpeada y cuando la tocaba optaba por encogerse. Tenía pegado su ojo, estaba sellado, era con la gotita (pegamento) o esperma".

"Mencionó a tres personas, tres hombres"

Consultada si pudo conversar con la víctima del ataque, la mujer indicó que tan sólo algunas palabras, ya que le costaba mucho hablar.

"No hacía nada, siempre me dijo que era de Lampa y trató de dar su teléfono. Traté sólo que se sintiera protegida", indicó mostrando el sitio del hallazgo con mucha tierra y vegetación.

Eso sí, recordó Eda Vera que la joven a través de gestos, le dijo que "ella me decía que eran tres personas (las del ataque), pero no con su boca, y que eran tres hombres. También tenía indicios que le dieron algo de beber porque no reaccionaba, no hacia nada".

Para la vecina que la encontró, su idea es que jamás se trató de un robo, ya que estaba amarrada junto a todas sus pertenencias.

"Estaban todas sus cosas dadas vuelta y su ropa también, pero no sabemos que quisieron hacer con ella porque tenía su plata y sus documentos. No era un robo", agregó.

Así tras 20 minutos, la mujer logró ser trasladada a un centro asistencial con la ayuda de Carabineros.

"Ella quería escribir con su mano y le digo 'hija, dame el número' y yo le doy aviso a su familia. Tras ese contacto, no hablé más con su familia", sentenció Eda.

La joven se recupera en su hogar

Actualmente, la joven sigue estable pero en estado de shock. Mientras tanto, la Policía de Investigaciones busca dar con el paradero de los responsables.

El padre de la joven dijo que "dentro de lo que le pasó está bien, estando viva para mí está bien", sin dar mayores antecedentes.

Mientras que una tía de la víctima, aclaró que "ahora está en su casa, pero está bien".

