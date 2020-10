¿Qué pasó?

La Séptima Sala del Juicio Oral en lo Penal de Santiago decretó la sentencia contra Kimberly Medina, la joven madre que en 2018 protagonizó el asesinato de su pequeño hijo en la comuna de Peñalolén tras anunciarlo por redes sociales.

La resolución para la mujer, que atacó al lactante de sólo un año y cinco meses usando un cuchillo, indica que "se condena a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como autora del delito de parricidio de su hijo Maximiliano Ibáñez, ocurrido el 28 de julio de 2018".

Medina dio muerte al pequeño, según indicó la lectura de sentencia, tras propinarle ocho puñaladas que le causaron "traumatismo cervical y torácico por objeto cortopunzante".

La mujer advirtió del asesinato por Facebook

El fatal incidente ocurrió luego que Kimberly Medina lanzara una "advertencia" mediante su cuenta de Facebook, donde adelantó lo que pensaba hacer con su bebé.

"Mi vida no tiene sentido. Estoy vacía por dentro. Siento que nadie me quiere y no tengo un norte, ni un sur", aseveró en su posteó en la red social, agregando que "hoy, sábado 28 de julio, mi vida junto a la de mi hijo menor Maximiliano terminan".

Además, confesó su complicado momento al relatar que "yo con mi hijo menor nos vamos de este mundo y no quiero dejarlo en esta vida de mierda. Rodeada de gente alcohólica y drogadicta".

Y su lapidaria sentencia la cumplió al atacar al lactante con un cuchillo propinándole diversas puñaladas hasta quitarle la vida.

Kimberly Medina, por ese entonces de 24 años, intentó quitarse la vida tras cometer el crimen y se autoinfirió varias heridas. Sin embargo, su madre llegó hasta el lugar, pudiendo trasladar a ambos hasta el Hospital Luis Tiné.