El teléfono del actual ministro de Defensa, Mario Desbordes, nunca deja de sonar. Es más, le faltan minutos para contestar cada uno de los mensajes de los militantes de su partido, Renovación Nacional, que le solicitan su ayuda u opinión sobre algún tema.

Él sabe que lo que viene luego del 25 de octubre no será fácil. El cronograma electoral, dice, “no se detendrá” y RN deberá tener una amplia lista de candidatos para posicionarse en los comicios municipales, de gobernadores, eventuales convencionales y, sobre todo, la presidencial.

Es ahí, en el sillón de La Moneda, donde el expresidente de RN asegura que su partido debe tener un candidato, pero no teme afirmar que respaldará a los UDI Joaquín Lavín o Evelyn Matthei de ser uno de ellos la carta más fuerte.

En su partido postulan que una elección presidencial sin candidatos en RN puede llevar a una derrota en las urnas de Chile Vamos.

"La definición presidencial se tiene que hacer en abril del próximo año y tenemos buenos nombres: Felipe Alessandri, Germán Codina, el senador Manuel José Ossandón que yo creo que, a esas alturas, ya va a tener solucionado los temas judiciales. Tenemos buenos nombres y no hay que apurarse, hay que seguir trabajando y esto se debería resolver en RN en abril del próximo año".

¿Qué pasa si finalmente los candidatos más fuertes son Joaquín Lavín o Evelyn Matthei?

"Yo voy a respaldar a quien gane las primarias. Si no hay primarias voy a respaldar al que esté mejor posicionado en mi sector. Joaquín es mi amigo, Evelyn es mi amiga, les tengo aprecio personal, respeto y admiración. No tengo ningún problema en apoyarlos".

Algunos dicen que usted sería un buen candidato para llegar a La Moneda. A falta de candidato, ¿estaría dispuesto?

Todos los políticos quisiéramos ser Presidente, obvio, pero yo estoy feliz de ministro de Defensa y yo lo que quiero es lo mejor para Chile y siento que un Gobierno nuestro es lo mejor que le puede pasar al país y voy a trabajar para que eso suceda lealmente con los adversarios y amigos de la oposición.

Desbordes y el plebiscito

A diferencia de sus otros compañeros del Gabinete, el ministro del Interior Víctor Pérez y el subsecretario Juan Francisco Galli, quienes advierten que los hechos de violencia pueden perjudicar el proceso constituyente, el actual Jefe de Defensa piensa todo lo contrario.

Usted fue uno de los que lideró el acuerdo del 15 de noviembre. A poco de desarrollarse el plebiscito, ¿cree que los hechos de violencia pueden entorpecer este proceso?

"No creo que la violencia pueda postergar el plebiscito. El año pasado tuvimos una mezcla de dos cosas: Violencia absolutamente injustificada de delincuentes que quisieron destruir Santiago, mezclada con cientos y miles de personas en las calles que se manifestaban pidiendo una serie de cosas legítimas. Hay algunos críticos del acuerdo de noviembre, que dicen que el 15 firmamos y no llegó la paz. Eso es falso. Yo les recuerdo que el 14 de noviembre Chile entero cerraba hasta las cuatro de la tarde, el país estaba paralizado porque habían miles de personas en las calles de Chile exigiendo cambios.

Cuando firmamos este acuerdo, miles de personas nos dieron tiempo a los políticos y nos dijeron: 'ustedes hagan los cambios que pido y yo se lo voy a cobrar'. Hasta el minuto, estamos trabajando en eso. La gente no ha vuelto masivamente a las calles porque está esperanzada en el proceso que estamos viviendo y esperanzada en el resultado del plebiscito".

¿Teme un estallido 2.0 como postulan algunos sectores?

"No. Va a haber violencia, porque los grupos violentos van a insistir. Ellos quieren derribar el proceso constituyente, quieren destruir lo que hemos logrado construir estos últimos años. Ellos no aceptan que haya una constituyente, no aceptan que los chilenos elijamos a quienes van a hacer una nueva Constitución, si es que gana el apruebo. Ellos quieren echar abajo todo eso y esa gente persigue objetivos que son solamente importantes para un grupo pequeñito. Esa gente no va a bajar los brazos intentando echar abajo todo".

¿El Presidente les ha manifestado esa preocupación?

"El Presidente ha conversado con nosotros y esperamos que Chile entero este mes se vuelque el 25 de octubre a votar y que el desenlace del plebiscito, ya sea que gane el rechazo con reformas constitucionales o si gana el apruebo, iniciando un proceso constituyente en el que ojalá participen todos los chilenos".

Esta semana el Gobierno ha sido cuestionado por mantener en su cargo al General Director de Carabineros, Mario Rozas. Esto en marco del caso Pío Nono ¿la condena fue tardía?

"Lo que le corresponde al Gobierno es que las cosas se investiguen. Siempre hay varias versiones, las cosas no se pueden zanjar en un minuto. Le doy un ejemplo. Estuvo preso un militar en Curicó acusado de asesinar a una persona post 18 de octubre. Con el correr de los meses se determinó por los peritajes que el asesino no era el militar.

Que las cosas se investiguen. Hay un fiscal que es autónomo, hay tribunales que son autónomos. Se van a esclarecer los hechos y se va a llegar a las conclusiones que correspondan, sancionando si hay culpables y se va a despejar y absolver si no lo son".

¿Qué le parece la presentación de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez? ¿La salida de Rozas ayudaría a evitar este juicio político?

"No comparto la petición constante a la renuncia del General Director. No sé que van a hacer esos diputados, senadores en el día a día. Las policías del mundo entero enfrentan todos los días vicisitudes, son millones de procedimientos diarios. En alguno de ellos puede alguien cometer una arbitrariedad, un error, e incluso un delito. Eso no puede significar que todos los días se le pida la renuncia a un General Director. El General Rozas ha hecho lo humanamente posible por enfrentar el peor periodo en la historia de la policía probablemente.

Yo le hago un llamado a mis amigos parlamentarios de oposición. No juguemos con la acusación constitucional, tengamos el mismo criterio que ellos tenían cuando fueron Gobierno. No recuerdo una sola petición de renuncia al director de Carabineros en la época de la Presidenta Bachelet donde hubo escándalos mayúsculos".