¿Qué pasó?

El fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, respondió al ministro de Salud, Enrique Paris, y a los abogados del Presidente Sebastián Piñera y del extitular del Minsal, Jaime Mañalich, ante la negativa a entregar los correos electrónicos del Ministerio de Salud relacionados al manejo de la pandemia por el coronavirus.

Según consignó La Tercera, el documento fue presentado ante la Corte Suprema, institución que deberá determinar si autoriza o no la entrega de los e-mails de Mañalich, exministro de Salud, de su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria Paula Daza.

¿Qué dijo el fiscal?

En el escrito de Armendáriz asegura que "frente a la orden de entrada y registro, emanada de juez competente, la autoridad requerida se ha negado a entregar la información, invocando el resguardo de la seguridad nacional (además de otras razones ajenas al debate de autos). Sin embargo, dicha autoridad, en su informe, ni siquiera efectuó un esbozo de oposición respecto de los antecedentes que interesa a esta investigación".

El fiscal sostiene que: "Como en cualquier otro caso, el interesado podrá solicitar, en su momento, la devolución de la información que pueda resultar no pertinente a los hechos investigados".

Además, asegura que: "Dada la clara redacción del art. 209 tantas veces citado, la única controversia de autos es determinar si el cumplimiento de la orden judicial de entrega de información, afecta de forma efectiva y concreta la seguridad nacional" y que "la oposición de los imputados en la causa base, en esta sede, es totalmente improcedente. Lo anterior por la más elemental de las razones jurídicas: No son titulares del bien jurídico en discusión".

"Pondría en evidente peligro la eficacia de toda indagación criminal"

El persecutor niega que exista omisión por parte de la fiscalía, como acusan las defensas, afirmando que: "La referencia al testigo (Rafael) Araos (jefe de Epidemiología del Minsal) es engañosa, pues, como bien sabe la defensa, la declaración de esta persona se incorporó a la carpeta investigativa posteriormente cuestionada. Además el mérito de la declaración de este testigo no tiene el efecto que se le pretende dar por las defensas. No existen otras personas en esta situación, por lo que en su exposición no se debió usar el plural (“Testigos omitidos”)".

También, insiste en que: "El avance de la investigación ha reafirmado para el suscrito la pertinencia y necesidad de llevar adelante la diligencia investigativa en cuestión".

"No puede quedar al arbitrio del requerido qué información se entrega. Acoger tal postura pondría en evidente peligro la eficacia de toda indagación criminal y constituiría un precedente funesto, pues huelga señalar que la selección de la evidencia relevante debe quedar a cargo del órgano investigador o, en su caso, caer dentro de la esfera de competencia del juez de garantía", agrega.

Secreto del despliegue policial

Armendáriz reconoció que: "el único fundamento esgrimido, en buenas cuentas, sería la necesidad de mantener en secreto el despliegue policial y militar que se habría efectuado para las labores de control de desplazamiento de la población. Aspecto en el cual, desde luego, ninguna incidencia directa tiene la autoridad requerida, pues no es de su competencia el detalle del despliegue de unidades uniformadas".

Sin embargo, expresó que: "Detrás de estos cuestionamientos se encubre una suerte de recurso de apelación, del todo improcedente, pretendiendo llevar la cuestión hacia una instancia superior, bajo una modalidad no prevista en nuestro sistema procesal".

El fiscal sostiene que lo que correspondía era que se planteara un incidente de nulidad pero no este mecanismo de contestación.