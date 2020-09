Llegó el 2008 huyendo de la guerra en su tierra natal y continúo viviendo una triste historia en Chile. Es el caso de una niña iraquí, quien arribó junto a grupo de inmigrantes palestinos y sirios, como parte de una presunta red de tráfico de personas en busca de una nueva vida.

Sin embargo, la menor, de 15 años y de iniciales S.O. vivió una traumática experiencia, ya que sus padres la golpeaban, fue víctima de abusos y además, estaba desnutrida.

La situación alertó a una familia en San Felipe, quien tuvo contacto con la niña y conoció su historia, por lo que optó por ir en su rescate.

"La abracé, se quejó y me contó que le pegaban"

Claudia, en representación de la familia narró en conversacón con el matinal Mucho Gusto de Mega la relación con la menor: "Le digo que 'venga a la pieza', la abracé y la niña se quejó. Le digo 'el papá te pegó' y me dice que le puso la mano en el cuello y con la mano cerrada le daba golpes en el cuerpo".

El relato impactó a la mujer, quien le comentó lo sucedido a su esposo Eduardo, quien no dudó en ir en su ayuda.

"Tuve padres maltratadores y alcohólicos. Tengo huellas de ellos por el maltrato que sufrí. Me amarraban, no me daban leche y me daban vino. Reviví mi infancia. Había que salvarla y vamos a ver qué hacer para que se quede con nosotros y sea una hija más", declaró.

No se sabe nacionalidad, ni origen

Tras una serie de diligencias, el matrimonio de San Felipe se convirtió, tras veredicto del Tribunal de Familia, en la familia guardadora de la niña iraquí desde junio de 2019.

Sin embargo, quieren ir más allá y dilucidar la historia de la menor para evitar problemas en sus trámites de adopción definitiva.

El caso está en manos del abogado Mario Fuentes, quien sostuvo que "hay una sospecha real de tráfico de migrantes y mi tarea es ir en la línea para establecer el delito y se dicten sanciones".

Esta tarea no es sencilla, ya que el jurista agregó que "hay tres certificados de nacimiento de la niña, no tenemos certeza de sus orígenes y de cómo logró ingresar al país. Acá hay una irregularidad".