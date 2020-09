¿Qué pasó?

Este martes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, respaldó el retorno a clases que se producirá en algunas comunas del país, en medio del proceso de desconfinamiento gradual durante la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el rol de su cartera, la ministra se manifestó a favor de este regreso a los establecimientos educacionales, sobre todo al considerar que brinda mayores opciones a las madres para también retomar sus trabajos.

¿Qué dijo la ministra?

“Nosotros tenemos la convicción, y ha sido el llamado de muchas mujeres en el país, que tenemos que avanzar en el paso a paso con el retorno a clases”, afirmó Zalaquett en declaraciones que reproduce Radio ADN.

Agregó que este deber ser “un retorno que no sea obligatorio, pero donde las madres que así lo consideren y así lo necesiten, puedan dejar a sus hijos en colegios o en jardines infantiles, contando con todas las seguridades sanitarias necesarias”.

“Son más de dos millones de hogares que hoy están representados por mujeres en nuestro país. Ellas no tienen otra opción, necesitan salir a trabajar, pero también necesitan que sus hijos e hijas estén bien cuidados”, concluyó la ministra.

Críticas del Colegio de Profesores

El Colegio de Profesores, por su parte, a través de su presidente, Mario Aguilar, se manifestó en contra de esta medida, señalando que “esto ya parece una campaña en la que se involucran todos los ministros de Gobierno, falta Sebastián Piñera solamente”.

“La gente, por sentido común, se da cuenta de que hoy no están las condiciones para un retorno a clases presenciales, en un país como el nuestro donde hay altas tasas de contagio, en colegios donde no hay infraestructura”, declaró Aguilar.

“Como el ministro (de Educación) Figueroa no se la ha podido para convencer a las comunidades de sus planes, ahora aparecen otros ministros. Nos parece mal esta campaña para forzar a la gente a un retorno a clases, mientras no se focalicen en lo que deben, que es apoyar a los alumnos que no tienen conectividad, con Internet gratuito, y apoyar a las madres jefas de hogar que no tienen con quién dejar a sus hijos, con un subsidio especial", cerró.

Este regreso a clases presenciales también fue respaldado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien indicó que “es fundamental que, a medida que nuestra economía y actividad va retomando, las escuelas, las salas cunas, los jardines infantiles también vayan retomando y abriendo, naturalmente con los resguardos del caso, con protocolos sanitarios”.