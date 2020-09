¿Qué pasó?

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, reforzó su crítica al plan del ministerio de Educación para regresar a clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus, el que tiene contemplado para esta semana un retorno progresivo de colegios en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo?

Aguilar reaccionó al respaldo que desde las otras carteras del Ejecutivo han expresado a su par de Educación, Raúl Figueroa, manifestando que "esto ya parece una campaña en la que se involucran todos los ministros de Gobierno, falta Sebastián Piñera solamente".

“La gente por sentido común se da cuenta de que hoy no están las condiciones par un retorno a clases presenciales, en un país como el nuestro donde hay altas tasas de contagio, en colegios donde no hay infraestructura, entonces evidentemente que se envía a la gente a un alto riesgo”, sostuvo a través de una transmisión por YouTube.

"Como el ministro Figueroa no se la ha podido para convencer a las comunidades de sus planes ahora aparecen otros ministros. Nos parece mal esta campaña para forzar a la gente a un retorno a clases mientras tanto no se focalicen en lo que deben, que es apoyar a los alumnos que no tienen conectividad, con internet gratuito, y apoyar a las madres jefas de hogar que no tienen con quién dejar a sus hijos con un subsidio especial", agregó.

Críticas de Figueroa al magisterio

Por su parte, el ministro envió sus dardos contra la administración de Aguilar, al que acusa de tener “capturada la voz de los profesores respecto al retorno a la actividad presencial.

"La separación entre la dirigencia (del Colegio de Profesores), que ha tenido un discurso ácido, menos colaborativo, y los profesores, es importante hacerla", comentó en CNN.

