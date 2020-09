¿Qué pasó?

Este viernes comenzó la emisión de la Franja Electoral televisiva para el Plebiscito del próximo 25 de octubre, en donde se define si Chile inicia, o no, un nuevo proceso constituyente. El espacio se emitirá hasta el próximo 22 de octubre.

La franja inició con la campaña del Rechazo y la opción de la Convención Mixta Constitucional en caso de ganar la opción Apruebo en la consulta del 25 de octubre.

¿Cómo fue la franja?

El espacio comenzó con el testimonio de Daniel, un trabajador social de La Pintana, quien da la bienvenida a la franja por el Rechazo y Convención Mixta, entregando un relato respecto a su visión política y social sobre las necesidades de la gente, las cuales, a su juicio, no son las que se discuten actualmente.

"Canuto, facho pobre, aspiracional, ignorante... Ya esas caricaturas no me molestan porque vivo en Pablo de Roca, yo vivo en La Pintana", comenta, añadiendo que "aquí la gente tiene necesidades distintas, que no son las que en estos momentos se están discutiendo", agrega para argumentar su rechazo a un proceso constituyente.

En paralelo, la franja muestra a diferentes actores sociales, realizando llamados a la solidaridad entre las personas, acentuando que no se necesita una nueva constitución para ayudar a quien lo necesita.

Otro argumento que entregaron en las piezas audiovisuales se encuentra el que se trata de una opción menos costosa, al tener solo la mitad de constituyentes.

En paralelo, sostienen que el camino hacia una nueva Constitución tomará dos años, los cuales podrían ser utilizados en mejorar la actual.

Así se distribuyó el tiempo

Evolución Política: 44 segundos

Renovación Nacional: 3 minutos

Republicano: 2 segundos

Unión Demócrata Independiente: 3 minutos y 43 segundos

¿Hasta cuándo y en qué horarios se emitirá?

La emisión se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, y es la primera vez en la historia que incorpora a la sociedad civil.

El primer capítulo se emitió entre las 12:45 y las 13:00 horas. La segunda tanda del día, comenzará a las 20:45 y finalizará a las 21:00 horas.

Ver cobertura completa