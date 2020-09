¿Qué pasó?

Este miércoles el Juzgado de Garantía decidió ampliar el palzo de detención del imputado por la muerte de Sara Muñoz en Curicó, para realizar una serie de diligencias, debido a que el acusado señaló en su declaración ante la PDI que se habría tratado de un accidente.

Autopsia pendiente

El fiscal señaló en la audiencia de control de detención que "el Ministerio Público considera que está pendiente, pero la más fundamental, la autopsia, porque efectivamente la versión que da el imputado en su declaración es que estos hechos se condicen con una especie de casi un accidente de tránsito, que es el fallecimiento de la víctima producto de ese acompañante en una moto que él conducía por ese sector".

En ese sentido, aclaró que “esa es su versión, independiente del estado en que lo hacía, ebrio o no, si prestó o no ayuda, si dio aviso o no a las autoridades. Esa es su versión, versus, un cuerpo que es encontrado en esas condiciones (...), que dan claramente indicios, como señaló la defensa, de que en este acto podría haber participación de terceros y que podría configurar algún delito de crimen, incluso alguno de connotación sexual dado como se ha señalado expresamente por cómo se encontró a la víctima”.

“Una autopsia sería relevante, porque básicamente nos daría alguna conclusión evidente de la causa de la muerte y verificar por principio de objetividad, cuál de estas dos hipótesis tiene más validez, entendiendo que el imputado siempre se ha situado en el sitio del suceso, no solo porque lo declaró, sino porque además dejó evidencias o pruebas como su celular y el polerón que portaría la víctima”, aclaró el persecutor.

Otras diligencias

El fiscal también planteó que hay que "realizar diligencias, además de las que se han hecho, para descartar o ratificar la versión del imputado, lo que necesariamente implicaría eventualmente participación de equipos que dicen relación con la SIAT, que dicen relación con ver si la teoría del imputado tiene asidero en la realidad y medios científicos”.

Cabe señalar que finalmente el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía y decidió postergar la formalización del imputado fijando la fecha de la audiencia para este sábado 26 de septiembre a las 12:00 horas, para tener tiempo de realizar las pericias pendientes.

¿Qué se sabe de la muerte de la joven?

Sara, de 26 años, fue encontrada fallecida el martes en el mirador del cerro Condell. Las primeras pericias constataron la presencia de lesiones externas en su cuerpo, las que están siendo analizadas para determinar si se trata de un asesinato.

Además, el cadáver estaba semidesnudo, por lo que la indagatoria también estudia la posibilidad de que haya existido abuso sexual o violación contra la víctima.