¿Qué pasó?

La defensa de Leonardo Valencia abordó el proceso judicial en el que están involucrados el futbolista y su expareja, Valeria Pérez, quien denuncia violencia intrafamiliar por parte del jugador de Colo Colo.

La abogada Katia Sánchez señaló que las acusaciones presentadas por la mujer son en base a "problemas de relación sacados de contexto" e indicó que su cliente está bajo tratamiento psicológico.

¿Qué dijo la defensa?

La defensora explica que Valencia fue condenado a presidio menor en su grado minimo en 2014 y tenía la prohibición de acercarse a Pérez tras ser denunciado por violencia intrafamiliar.

Pero el abogado de la denunciante "pide al tribunal que se deje sin efecto la prohibición de acercarse a la víctima, argumentando que no la necesitaba", detalla la abogada a Las Últimas Noticias.

Bajo esa línea, desde 2013 que no se registran acusaciones de parte de la expareja. Sin embargo, en el pasado mes de junio ingresó una querella por maltrato habitual.

"En principio, la fiscal a cargo comunicó el cierre de la investigación y solicitó al tribunal que se fijara una audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento. No obstante, al parecer este miércoles 09 de septiembre, la fiscal revirtió esta situación y no se realizará", detalla Sánchez.

"Problemas sacados de contexto"

Con respecto a las acusaciones que presentó Valeria en contra de Leonardo, la letrada manifiesta que "corresponden a problemas de relación entre ellos, sacados absolutamente de contexto, mostrando solo una parte de los diálogos".

"Ello demuestra la actitud de Valeria, que entabla las denuncias mencionadas, pero luego solicita explícitamente que no se decrete prohibición de acercamiento. Mi cliente sabía que esto podía pasar, ya que su expareja le advirtió que, en caso de terminarse la relación, haría todo lo posible para destruir su imagen", complementa.

Acusa denostaciones falsas a Valencia

Junto con señalar que no hay deuda por pensión de alimentos, la abogada sostiene que hubo una decisión de los tribunales que gatilló que Valeria Pérez realizara publicaciones en sus redes sociales, "denostando a mi cliente con situaciones falsas".

Ambos "reanudan su relación en julio de 2014. Luego de prácticamente siete años, periodo en el que nacen otros dos hijos, Valeria solicita se calcule o liquide los alimentos que supuestamente adeudaba el padre".

"Como el tribunal no conocía que la pareja estuvo junta, liquida la pensión por todos esos años, dando un monto de 33 millones y fracción", señala la defensora, lo cual debió precisar.

"Se le aclaró (al tribunal) que reanudaron su relación desde julio de 2014 hasta marzo de 2020. Valeria lo acompaña a sus actividades laborales dentro y fuera de Chile y nacen los últimos dos hijos de la pareja. Mi cliente se hizo cargo durane todo este periodo de la totalidad de las necesidades familiares. El tribunal dejó sin efecto esa liquidación", dando inicio a las denostaciones de Pérez que acusa la abogada.

Valencia se querella por injurias

Los problemas entre Leonardo y Valeria no quedaron ahí, ya que la mujer publicó en sus redes sociales que el mediocampista "sería el autor del homicidio de don Diego Troncoso, quien era su cuñado y que falleció en enero de 2019", cuenta Sánchez.

"Tras la investigación del Ministerio Público se determinó que no existió participación de terceros. La causa de muerte fue 'asfixia por cuerpo extraño laríngeo', según la autopsia del Instituto Médico Legal", agrega

Por lo mismo, Valencia presentó una querella por injurias en contra de Pérez, "pues le imputa la comisión de un delito de tal gravedad como lo es el homicidio de su cuñado".

Tratamiento psicológico

Por último, la abogada Sánchez afirmó que Valencia "está en tratamiento psicológico dada toda la exposición mediática no solo de su persona, sino que de sus hijos envueltos públicamente en un tema tan complejo y delicado".

"Está muy afectado por las declaraciones que ha dado en los medios Valeria, quien fue su pareja por más de ocho años, pero está siendo apoyado por su familia, su psicóloga y muy concentrado en su trabajo", concluye.