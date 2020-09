El actual jugador de Colo Colo, Leonardo Valencia, está en la mira de la justicia, tras las denuncias de violencia intrafamiliar presentadas por su expareja y madre de sus tres hijos, Valeria Pérez, quien denunció que "me siento desprotegida" frente a lo que está ocurriendo.

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, la joven donde relató los duros episodios vividos y señaló que fueron 11 años de violencia sostenida física y sicológica.

"Me golpeó cuando tenía cuatro meses de embarazo y al otro dia me pedía perdón y que lamentaba lo que habia pasado. Yo le creí", señaló.

Siguiendo con su relato agregó que "en una ocasión me amenazó con una pistola", hechos que fueron presentados ante la justicia, junto con audios de conversaciones con duros epítetos, donde el futbolista le solicita dejar la casa junto a sus tres hijos.

"Yo tengo más poder que tú"

Sobre los motivos que la llevaron a la denuncia, Valeria Pérez indicó que "no podía seguir aguantando la situación que estaba viviendo y lo que estaban pasando mis hijos. Nadie hacía nada por mí y opté por la justicia social para ayudar a otras mujeres".

"No me sentía escuchada, ni apoyada, sólo escuchaba de él (Leonardo Valencia) que 'te voy a demandar, voy a ganar las demandas, yo tengo más poder que tú sobre cualquier cosa'", agregó.

"Fue una cachetada no más"

Valeria Pérez también confesó que al momento de realizar la denuncia de Carabineros no recibió la asistencia adecuada.

"Fue decepcionante porque esperas protección de Carabineros y no existe. Voy y en un primer momento me dicen: 'Mi niña para qué hacer la denuncia, fue una cachetada no más. Esto no va a terminar en nada, estará sólo la noche en la comisaria'", relató.

A pesar de la atención, impuso la denuncia que en un primer momento no tuvo efecto al señalar que "ves al tipo denunciado y está jugando. Siento que es intocable. No es el único jugador que lo hace y estoy recibiendo mensajes de otras mujeres".

"Me amenazan con venir a quemar la casa"

Tras indicar que desde Colo Colo no han recibido ningún llamado, ni se han contacto con ella y su abogado. De hecho, el club sólo respondió a la carta enviada por la diputada Ximena Ossandón, donde apuntan que todo "está en manos de la justicia".

Ante el tema, Valeria Pérez espera a lo menos una sanción por parte del elenco albo y que le brinde ayuda al futbolista, ya que por ahora las amenazas no paran en su contra.

"Me quieren callar, estoy siendo amenazada diariamente. Me llegan a mi teléfono y al instagram una serie de mensajes, donde dicen que me vendrán a quemar la casa, que me llegará una sorpresa, que van a venir matones", indicó la joven.

Por ahora se mantiene abierta la causa y la situación generó el decreto de una Orden de Alejamiento desde el juzgado de familia de San Bernardo y ratificada por el juzgado de Garantía (1 de junio ), donde el jugador no puede acercarse a más de 200 metros en medio del proceso legal.