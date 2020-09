¿Qué pasó?

Luego de incendiar tres cabañas en Cañete, un grupo de encapuchados asesinó a un joven de 21 años mientras escapaban del sector siniestrado.

La víctima, identificada como Moisés Orellana Pavéz, estaba acompañado por amigos al interior de un vehículo cuando recibe un balazo de parte de los antisociales.

"Se ha podido constatar la muerte por un escopetazo de un adolescente a manos de una de las personas que primero habrían incendiado las cabañas", aseguró Marcela Cartagena, fiscal regional del Biobío.

Al respecto, la familia del adolescente, precisamente su madre, habló este martes y exigió que la justicia actúe.

¿Qué dijo?

La mujer declaró que "era un buen hijo, preocupado de mí, que no me pasara nada. La justicia no hará nada, siempre queda ahí".

Por otro lado, el ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo que "hay grupos organizados, tenemos que darnos cuenta. Hay grupos que quieren instaurar una política de terror, porque eso aterroriza a las personas".

Gobierno anuncia querella

Además, el intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, anunció una querella por el delito de homicidio: “Llevamos los últimos dos meses hechos de extremada violencia y no hay ninguna demanda que justifique este novel de violencia”.

“Quiero hacer un llamado a quienes conocen de este tipo de situaciones que realicen las denuncias respectivas, no queremos que estas situaciones se repitan”, agregó.

La Policía de Investigaciones sigue trabajando para dar con la identidad de los responsables de los ataques incendiarios y de la muerte del joven cañetino.