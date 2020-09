¿Qué pasó?

Este martes, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, respondió a los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), luego de varias declaraciones cruzadas entre ambos, quienes son apuntados como presidenciables, y que marcan un tenso episodio dentro de la oposición.

¿Qué dijo Muñoz?

"El alcalde Jadue dispara contra la DC, contra los socialistas, contra el PPD y contra el Frente Amplio, y califica a la centroizquierda como socialdemocracia neoliberal. Pero cuando se le responde con firmeza, se victimiza alegando anticomunismo", señaló Muñoz.

En esta línea, agregó en Cooperativa que "el bullying político no es gratis y así no se hace unidad. Creo que el alcalde Jadue tiene que acostumbrarse al debate democrático, al debate de ideas, y no a la descalificación".

En paralelo, consultado por si será o no candidato presidencial, Muñoz sostuvo que la "prioridad absoluta" en la oposición debería ser el Plebiscito Constituyente, programado para el 25 de octubre. "Meter el tema presidencial hoy me parece que es inconducente", sostuvo.

Inicio de las difrencias

El episodio Muñoz-Jadue comenzó a raíz de las declaraciones del jefe comunal en las que señaló su apertura a entregarle una salida al mar a Bolivia, sujeta a beneficios para Chile.

Tras esto, el excanciller lo instó a leer el fallo de La Haya, recalcando el carácter inapelable del dictamen y agregando que "la relación futura con Bolivia debe ser sobre integración, sobre futuro, y no sobre territorios. No se hace populismo con la política exterior".

Plebiscito

A modo de respuesta, Jadue sostuvo que "eso debe decidirlo la ciudadanía mediante plebiscito. Espero que alguna vez comience a valorar la opinión ciudadana".

Junto con ello, en conversación con La Tercera, el alcalde de Recoleta sostuvo que "en dirigentes de la centroizquierda existe un anticomunismo".