¿Qué pasó?

La empresa de telecomunicaciones VTR respondió a la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), pues aclaró que el organismo se ampara en "un juicio popular" tras ser acusada de entregar una mala calidad en su servicio de Internet.

El organismo estatal apunta que la acción tiene como objetivo "lograr compensaciones para los consumidores que han sido afectados por la mala calidad del servicio entregado y que se ha intensificado durante la emergencia sanitaria".

Defensa

No obstante lo anterior, los abogados de VTR, Nicole Nehme y Nicolás Ubilla, socios de FerradaNehme, presentaron dos escritos en donde, entre otras cosas, se señala que la empresa ha sido víctima de un clamor popular.

El primero de ellos es un recurso de reposición que impugna la decisión del pasado 5 de agosto, en donde se declaró la admisibilidad de la demanda en contra de VTR, según consigna Diario Financiero.

El otro, en tanto, expone su contrariedad a la medida precautoria que solicitó el pasado 1 de septiembre el Sernac respecto a la suspensión de cobros por parte de la empresa.

¿Qué dicen desde VTR?

“La medida precautoria solicitada no resulta ser provisoria ni instrumental, toda vez que, de decretarse en los términos amplios que el Sernac la pide, terminará siendo una resolución que hace inviable la operación de VTR y la condena a la quiebra”, explicó VTR.

En paralelo, señalan que "la demanda (del Sernac) pareciera fundarse, como si se tratara esto de un juicio popular, en una serie de afirmaciones vertidas en redes sociales en contra de VTR, sin que ellas, individual o colectivamente consideradas, tengan el mérito suficiente para fundar el ejercicio de una acción colectiva”.

Respuesta del Sernac

A modo de respuesta a lo anterior, desde el Sernac señalan que "la medida (suspensión de cobro) sería respecto de aquellos que no están recibiendo el servicio. No obstante, probablemente aportaremos más antecedentes, y en el camino puede sufrir modificaciones según el avance del proceso, pues todavía no ha sido otorgada por el tribunal. De todas maneras, independiente de ello, no afecta el resultado de este juicio para efecto del consumidor y el objetivo final".