Un especialista entregó este sábado recomendaciones para las personas que han presentado problemas para conciliar el sueño en los últimos meses producto de la pandemia de coronavirus.

Esta situación podría aumentar en la presente jornada, cuando a partir de las 00:00 horas los relojes se adelanten 60 minutos, para dar inicio a un nuevo cambio de hora.

En conversación con Meganoticias, el doctor Leonardo Serra, del centro del Sueño de la Clínica Alemana se refirió a los impactos que puede tener esta medida para el organismo.

El impacto del cambio de hora

"Una hora no es demasiado, no es mucho lo que nos impacta. La mayor parte de la gente no tiene tanta dificultad en adaptarse a esa hora de diferencia", señaló en primera instancia el experto.

Añadió que "no es el cambio en sí, sino lo que significa hacia adelante. Mantenernos ocho meses con una hora que no nos corresponde, eso genera un impacto negativo en el organismo".

"Lo habitual es que la mayor parte de la gente se ajuste (al horario) para el día lunes, el resto se demora entre 3 a 7 días. Los que tienen problemas crónicos pueden tener dificultades más largas en habituarse, pero no es lo más frecuente", explicó.

¿Quiénes son los más afectados?

En relación a los que se verán más afectados por el cambio de horario, Serra indicó que "son los adolescentes, porque tienden a dormirse muy tarde y despertarse más tarde. A ellos les cuesta más adelantar la hora".

"Contra su fisiología y naturaleza es un poco más difícil este cambio. Tampoco es tan complejo siempre y cuando se cuiden de no dormir siesta, tomar bebidas con cafeína y no exponerse a demasiadas pantallas en la noche", prosiguió.

El especialista también aclaró que "dentro de la pandemia mucha gente ya cambió sus horarios (...) Han desplazado sus horarios hasta más tarde, y este cambio lo que hace es correr el horario una hora también, entonces esa gente también se va a ver afectada".

Recomendación

Por último, Serra entregó una serie de recomendaciones para que las personas que se sientan más afectadas por esta medida, puedan conllevar la situación de una mejor manera.

"Las pantallas que están muy cerca de la vista (...) son las peores, porque tienen una luz azul, que es la que más afecta al cerebro, la que es más biológicamente activa", expresó.

En cuanto a esto, planteó que "si uno quisiera ver una serie en la noche para relajarse, las personas que tienen problemas del sueño ojalá lo hagan fuera del dormitorio y con el televisor lo más lejos posible y el brillo más tenue de la pantalla".