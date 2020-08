¿Qué pasó?

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, hizo un llamado a extremar las medidas de seguridad para prevenir contagios ante la pandemia de coronavirus, luego que la comuna entrara en etapa de Transición desde este lunes.

¿Qué dijo?

"Acá los únicos responsables del cuidado personal para cuidar a otros somos nosotros y en eso hemos estado, en el tema de la educación y el uso de las mascarillas", explicó Barriga.

"La mitad de los vecinos anda con la nariz afuera (...) El uso adecuado de la mascarilla es en todo lugar, abierto, cerrado, privado o público", añadió.

"Estemos en Transición o Cuarentena, tenemos que resguardarnos para no contagiarnos (...) No queremos tener un rebrote", señaló.

"Yo ando retando a todo el mundo"

Barriga indicó que "yo ando retando a todo el mundo, uno parece mamá. La nariz, que se la ponen por acá (la mascarilla), que se la sacan, que se toman algo, que quieren echarse una galleta..."

"Eviten comer, eso les va a ayudar para la vida saludable. En estos cinco meses que llevo en pandemia, solamente tomo desayuno en la mañana, sola, o cuando estás con tu familia, obviamente, porque están en tu casa", expuso.

Más consejos

Barriga sostuvo que "y a la hora de almuerzo, en el trabajo, muchos que se incorporan ahora, no pueden almorzar al lado de sus compañeros. Busquen un lugar con distanciamiento importante o vayan a un parque, disfruten del aire, y sáquense la mascarilla cuando realmente se sientan seguros".

"Para los que están incorporándose a sus trabajos, alímentense cuando es necesario, no 'picotee' entremedio para que no estén subiendo y bajando la mascarilla (...) No rascarse los ojos", cerró.

