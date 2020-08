¿Qué pasó?

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció que será candidata en las próximas elecciones presidenciales."Sí, voy de candidata a la Presidencia", afirmó la edil en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

Además, Matthei reiteró sus críticas al alcalde de Las Condes, Joquín Lavín, quien es hasta ahora la figura mejor posicionada de Chile Vamos.

Matthei Candidata

Dentro de la entrevista Matthei no descarta volver a postular a la alcaldía de Providencia, pero reconoce su disponibilidad para competir otra vez por el sillón presidencial.

"A mí me encantaría volver a ser candidata aquí en Providencia, pero lo que estoy proponiendo es empezar a conversar las ideas de fondo. Hay una serie de propuestas que quiero hacer públicas en materia de educación, salud, corrupción, seguridad, igualdad de oportunidades, entre otras".

"Creo que lo primero es construir un programa y después ver la persona que esté mejor posicionada. Estoy absolutamente disponible para ser candidata presidencia", agregó Matthei.

Tras esta etapa en que se proponga un proyecto común y con ideas compartidas, Matthei evaluaría sus reales opciones de ser candidata y daría un paso al costado al mando de Providencia.

"Si finalmente tengo posibilidades de ser una buena candidata, obviamente no iría a la reelección en Providencia. Me parecería inaceptable ir a una candidatura en Providencia para después renunciar", dijo la alcaldesa.

Candidatura en 2013

Además, Matthei recordó su anterior candidatura presidencial en la que se enfrentó a Michelle Bachelet en las elecciones del 2013. Ante esto, la alcaldesa recordó lo apresurado de la candidatura en la que tuvo que reemplazar a Pablo Longueira y lo difícil que era competir contra Bachelet.

"No fue muy grata y lo sabía desde el momento que acepté. Eso te demuestra que juego en equipo porque antes se lo ofrecieron a varios otros que deben haber dicho que no. Le dije a Jovino Novia cuando me ofreció ser candidata 'esta es la porquería que me estás ofreciendo'". recordó Matthei.

Críticas a Lavín

Además en la entrevista Matthei volvió a criticar a su par de Las Condes, Joaquín Lavín, luego de que este se declarara como un socialdemócrata. Ante esta declaración Matthei dice que se trata de "la última de tras una seguidilla de situaciones parecidas" por parte de Lavín.

"Uno ve que la persona que está mejor posicionada para ser el candidato y posiblemente Presidente, toma definiciones sin consultarlas, sin socializarlas o reflejar el pensamiento de una coalición. Eso es peligroso", dijo Matthei.