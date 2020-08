¿Qué pasó?

Este viernes Fabiola Campillai se refirió a la detención del excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, sindicado como el responsable del disparo de una bomba lacrimógena que la dejó completamente ciega.

¿Qué dijo?

La mujer de 37 años, en una entrevista con la agencia EFE, recogida por Cooperativa, señaló sobre el día en que fue herida: “¿Qué le vamos a hacer dos mujeres solas de un metro sesenta y sin nada en mano, solo yo con mi carterita a trabajar. Y ellos dispararon sin ningún aviso, nada”.

“Si no hubiese tenido ayuda a tiempo de mis vecinos, no estaría aquí”, reconoció Campillai.

Fabiola también envió un mensaje al Gobierno: “Ellos que no se preocupen por mí porque yo estoy bien, lo único que les pedimos es que se hagan parte de la querella, si son Gobierno que se hagan parte de la querella contra quienes resulten responsables, eso a lo mejor va a pagar en parte lo que me hicieron pero nunca me van a pagar no tener mis ojos porque esto es de por vida”.

El actuar de Carabineros

El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2019 cuando Campillai, acompañada de su hermana Ana María, se dirigían a su trabajo en San Bernardo. En ese instante, por un procedimiento llevado a cabo en el contexto de las protestas sociales, recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la frente, resultando con heridas de gravedad y la pérdida completa de su visión.

En ese sentido, Campillai indicó que “más que órdenes directas, los carabineros se sintieron con el derecho a disparar a la cara”.

A su juicio, "no es solo responsable el que me disparó, que sin duda tiene culpa, sino que acá había un piquete completo y había alguien que estaba al mando. Alguien tenía que haber puesto orden y no lo hizo".

Sin embargo, tras la detención de Maturana, reconoce que se ha “reconciliado con la justicia”.

Formalización

Cabe señalar que tras la detención de Maturana su formalización quedó fijada para este viernes, la cual comenzó a las 11:00 horas, sin embargo, tras un receso del tribunal la audiencia se retomará a las 15:30 horas.

