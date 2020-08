¿Qué pasó?

Este miércoles la defensa de Hérnan Calderon Argandoña, liderada por el abogado Mario Vargas, interpuso un recurso de hecho para que se declare inadmisible la apelación presentada por la Fiscalía Oriente por el lugar donde cumple la prisión preventiva el imputado.

Recordar que el hijo de Raquel Argandoña se encuentra cumpliendo dicha medida cautelar en una clínica psiquiátrica en la comuna de La Reina, luego de ser formalizado por parricidio frustrado en contra de su padre, Hernán Calderón Salinas.

¿Qué dice la defensa?

“Lo cierto es que el fiscal Omar Mérida no está apelando de la resolución que ordena la medida cautelar de prisión preventiva, sino que está apelando sobre la valoración de los antecedentes del caso que realizó la Magistrada Andrea Díaz-Muñoz Bagolini, que no dio por acreditados los presupuestos materiales de los Hechos 1 y 4 de la formalización, lo que no es susceptible recurso alguno”, explica el documento al que tuvo acceso Meganoticias.cl.

Además, “dicho de otro modo, en este punto, la Fiscalía mediante el recurso de apelación no busca revertir la decisión sobre la imposición de la medida cautelar -que es el objeto del recurso-, sino que busca mantener la decisión que ordena la prisión preventiva, pero modificar los fundamentos de la resolución que la ordena, en cuanto a que se tengan por acreditados los presupuestos materiales de los hechos 1 y 4 de la formalización, lo que no es enmendable mediante apelación”.

El jueves la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, revisará el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, para modificar el lugar donde Calderón Argandoña está cumpliendo la prisión preventiva, la Clínica Los Cedros en La Reina.

La audiencia está programada para las 9 de la mañana, siendo la primera en tabla para el conocimiento del tribunal.

