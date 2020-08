¿Que pasó?

"La institución desde el minuto de la denuncia y hasta este trágico momento entregó toda la ayuda a Norma". Con estas palabras, la generala da Carabineros, Pamela Olivares, comenzó respondiendo por su institución ante lo sucedido con Norma Váquez, la funcionaria asesinada en Linares y cuyo cuerpo fue encontrado al interior del maletero de un automóvil.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, de Mega, la autoridad salió al paso de los dichos de la hermana de la uniforma, Mariana Vásquez, quien sostuvo que "que todo Chile se entere que no le brindaron protección".

"Cuando se tomó conocimiento de esto, de inmediato se hizo la denuncia en la oficina de Violencia Intrafamiliar de la 25 Comisaría de Maipú. Tras tomar contacto con la Fiscalía, ahí pasa a manos de la PDI y desde ese momento, la Policía de Investigaciones lleva todas las diligencias", comenzó aclarando la generala Olivares.

Además, agregó "se aplicó la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima y se determinaron exámenes sexológicos y se quedó a la espera de citación por parte de la fiscalía".

Sobre la situación de Gary Valenzuela, exuniformado que se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Cauquenes como principal sospecho de la muerte de Norma, la oficial aseveró que "se inició un sumario administrativo y el exofical fue separado de su servicio, que es la baja de la institución".

Familia acusa: "Norma nunca tuvo protección"

Sobre la ayuda brindada a Norma Vásquez tras la denuncia, la autoridad policial expuso que "desde que se conoce la denuncia, Carabineros la acompañó en todo momento. Su mando directo, su comisión, sus compañeros y se gestionaron las atenciones sicológicas. Se le ortorgaron 6 días administrativos para que ella estuviera en un entorno más tranquilo".

Esto último fue desmentido por su hermana Mariana, quien sostuvo enfática que "Norma no estaba cerca de la comisaría y nunca tuvo protección. Esperaba el Uber muchas veces solas, nunca nadie la acompañó".

En cuanto a la ayuda sicológica, expuso que "ese apoyo quedaba en otra comuna y no le salía gratis, con su dinero la tenía que pagar. Eso no es ninguna ayuda. Creo que fue dos veces a la consulta porque nos dijo 'me sale muy caro el servicio'".

Ante la situación, la generala Pamela Olivares adujo que "no voy a entrar a polemizar. Ella fue atendida en el Hospital de Carabineros y esas atenciones no son cobradas. Lamentamos lo que siente Mariana. La institución ha estado con Norma y tiene línea directa".

Sumarios en contra de presunto atacante

Sobre los siete sumarios que pesan en el historial de vida de Gary Valenzuela, principal inculpado del hecho, y que está a la espera de su formalización que se realizará este miércoles 26 de agosto, la generalara Olivares sostuvo que "no tengo esas antecedentes tan concretos, pero si tengo entendido que tiene sumarios administrativos por otras situaciones. Él ya no pertenece a la institución, pero aún falta una instancia, aunque por el sumario aplicado se separó del servicio".

Al cierre y consultada sobre si se pudo hacer algo más para evitar su muerte, la autoridad policial expresó que "la verdad que siempre se puede hacer algo más, pero como institución hicimos lo que estaba en nuestras manos".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

