¿Qué pasó?

Esta jornada llegaron hasta las dependencias de la Clínica Psiquíatica de El Cedro, tres funcionarios de la INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) que buscaban indagar la condición y estado de salud de Hernán Calderón Argandoña, el joven de 23 años, quien está cumpliendo prisión preventiva en el lugar, tras atacar con un cuchillo a su padre, el pasado 11 de agosto.

¿Qué dijo el INDH?

Los funcionarios no pudieron tener contacto con el imputado, ya que el médico tratante no autorizó su ingreso. Carlos Bellei, vocero de INDH, comentó que “el médico tratante no lo permitió a pesar de las facultades que tiene el instituto”.

Según recabó un equipo del matinal "Mucho Gusto" de Mega, las razones para impedir el encuentro apuntan a que "no estaban las condicones porque el joven está siguiendo un tratamiento y está con cuidados de Gendarmería".

Sobre su estado de salud, tras cuatro días en el lugar, sólo informaron que "Hernán Calderón pasó buena noche y que sólo durmió con una grilla con respecto a los días anteriores".

INDH llegó al lugar por denuncia de "tratos crueles e inhumanos"

El organismo arribó a la clínica, tras la presentación de una cautela de garantía y un amparo judicial interpuesto por el abogado del imputado, argumentando malos tratos que habría recibido Hernán Calderón Argandoña por parte de Gendarmería.

"No dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, lo tienen encadenado 24 horas al día. Ni un perro recibe ese trato", manifestó Mario Vargas.

Ante lo ocurrido, la entidad que vela por los derechos humanos aseveró que "el INDH puede recibir una denuncia de este tipo de una profesora que chocó en auto, un adolescente, un adulto mayor, de un uniformado".

Además, consignaron que "cualquier ciudadano o ciudadana que, al quedar bajo custodia judicial o policial vea atropellada su dignidad, puede hacer su denuncia al instituto, porque todos y todas tienen derechos humanos, y nosotros los defendemos siempre. Es nuestro mandato legal, sin distinción".