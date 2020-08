¿Qué pasó?

Luego de presentar una cautela de garantía y un amparo judicial por los malos tratos que habría recibido Hernán Calderón Argandoña por parte de Gendarmería, la defensa del joven de 23 años detalló las condiciones en las que se encuentra el imputado por haber agredido a su padre, Hernán Calderón Salinas.

Cabe recordar que el joven se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la clínica psiquiátrica El Cedro, ubicada en la comuna de La Reina.

¿Qué dijo la defensa?

El abogado Mario Vargas explicó que: "se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que pueda ser tratado de una enfermedad, pueda ser rehabilitado. Lo que vemos hoy día en la actuación de Gendarmería es totalmente opuesto de lo que dijo la magistrado, están tratando de evitar que mi representado tenga algún tratamiento médico".

"No dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, lo tienen encadenado 24 horas al día. Ni un perro recibe ese trato", manifestó.

"Si no le gustó la decisión de la jueza a Gendarmería, tendrán que presentarlo a la jueza como corresponde, pero no pueden descargarse de esta decisión en contra del señor Calderón", enfatizó.

En ese sentido, indicó que: "cualquier privado de libertad tiene derecho a tener visita, cualquier privado de libertad tiene derecho a comunicarse con su abogado, no me han dejado a mí hablar con él".

"No puede ir al baño solo, lo tienen engrillado, ha recibido empujones por parte de Gendarmería", acusó.

"Se ha empeorado el cuadro"

Además, afirmó que: "se ha empeorado el cuadro de Hernán Calderón, tuvo un cuadro febril, pasó una muy mala noche, los doctores dicen que se ve mucho más ansioso y eso es por la actuación desmedida de Gendarmería de Chile".

"Se planteó que el señor Calderón venga para acá con el objeto de un tratamiento y si ese tratamiento dispone que la madre tiene que participar activamente, se tendrá que hacer caso a lo que dicen los médicos", añadió.

¿Qué dijo Raquel Argandoña?

La madre del joven, Raquel Argandoña, afirmó que: "Gendarmería no me dio la autorización para ver a mi hijo, también me prohibieron las llamadas".

"Mi hijo necesita tratamientos, los profesionales no lo han podido diagnosticar, está amarrado 24 horas de manos y de pies con una cadena, ni siquiera se la sueltan para bañarse, ni tampoco para comer. Hasta a un perro lo sueltas para caminar. Es injusto", expresó.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa