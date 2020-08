¿Qué pasó?

El pasado miércoles, la defensa de Hernán Calderón Argandoña le envió una carta al Director Nacional de Gendarmería, Christian Alveal, acusando los malos tratos que estaría sufriendo el joven de 23 años, durante la prisión preventiva que está cumpliendo en la clínica psiquiátrica El Cedro.

Este jueves los abogados de "Nano" Calderón afirmaron que sus solicitudes no fueron consideradas, por lo que presentaron una cautela de garantía y un amparo judicial, denunciando "tratos inhumanos" por parte de Gendarmería.

¿Qué dice la carta?

El escrito, al que tuvo acceso Meganoticias, esta firmado por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, manifiesta preocupación a Alveal, "por las acciones que se han desplegado por personal que se encuentra bajo vuestra subordinación, durante la vigencia del régimen de prisión preventiva al que se encuentra sujeto mi representado".

"Tal como se puede verificar del simple examen del contenido de diversos medios de comunicación y redes sociales, existen imágenes de mi representado que han sido tomadas durante el cumplimiento del régimen penitenciario y que se han difundido profusamente el día de hoy, las cuales dan cuenta que no se ha dado cumplimiento por el personal de seguridad a sus obligaciones, si no que en un hecho aún más grave se han entregado a medios de comunicación social sin contar con autorización ni atribución alguna", sostiene.

En ese sentido, afirma que: "al momento del ingreso (de Hernán Calderón) a la Clínica El Cedro, el funcionario de Gendarmería que portaba la cámara Go Pro es el señor Cristian Morales Rodríguez".

La misiva indica que el escrito está acompañado de una copia de video de la cámara de seguridad de la clínica, en el cual aparece el funcionario de Gendarmería portando la cámara.

Comunicación y visitas

"Toda vez que mi representado no se encuentra incomunicado ni en régimen de aislamiento, a juicio de esta parte se deben adoptar en forma inmediata, las medidas conducentes a establecer un sistema de comunicaciones y visitas, especialmente por parte de su madre, pues, conforme a prescripciones médicas se requiere de su asistencia, lo que ha sido negado por parte de funcionarios de Gendarmería", indica la carta.

Además, recalca que: "la privación de libertad en ningún caso puede implicar la aplicación por parte de Gendarmería de medidas de seguridad, tormentos, y/o restricciones que resulten más gravosas que las dispuestas por el órgano jurisdiccional y siempre conforme a lo preceptuado por la Constitución y la Ley, o que impliquen un menoscabo a la dignidad de la persona, lo que a juicio de esta parte, en el caso de marras no se está cumpliendo".

"Mi representado ha sido mantenido todo el día con chaleco y grilletes, dispositivos que solo son utilizados en los momentos en que los imputados son trasladados o puestos a disposición del Tribunal, lo que no ocurre en la especie, situación que no solo no se condice con el régimen al que se encuentra sujeto, si no que además agrava su estado de salud, existiendo presunciones fundadas de la vulneración que esto significa, más aún, cuando presenta un cuadro febril", detalla.

Al respecto, asegura que se está infringiendo "lo dispuesto en la Ley 20.584 que regula los Derechos y Deberes del Paciente, tal como se indica expresamente, en Certificado Médico extendido con fecha 19 de agosto de 2020, por el médico psiquiatra René Martínez Forman, profesional que asiste al Señor Calderón Argandoña en la Clínica El Cedro, y que ha solicitado se disponga de medidas urgentes, en pro de no agravar la condición médica".

Solicitud

"En definitiva, y de acuerdo a lo precedentemente expuesto, solicito a Ud. se adopten las medidas conducentes con el objeto de garantizar el cumplimiento de conformidad a la Constitución y la Ley del régimen de privación de libertad a que se encuentra sujeto el señor Calderón Argandoña, incluido se disponga la investigación administrativa de rigor que permita establecer las responsabilidades en cuanto a la captación, reproducción y difusión de imágenes, lo que no obsta a la adopción de otras medidas legales, administrativas y/ o judiciales, que correspondan conforme a Derecho",

En esa misma línea, se solicita que: "se adopten en forma inmediata, las medidas tendientes a establecer un sistema de comunicaciones y visitas, especialmente por parte de su madre".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa