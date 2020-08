¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso exclusivo a una serie de registros que muestran a la madre de Ámbar Cornejo junto a su pareja y único imputado por la muerte de la menor, Hugo Bustamante, comprando prendas y accesorios en una tienda, previo a la desaparición de la joven.

El video

Eran las 14:15 horas del lunes 3 de agosto cuando la pareja llegó a un local en Villa Alemana. Para entonces Ámbar ya completaba cinco días desaparecida.

Bustamante utilizaba el mismo jockey con el que fue captado días antes en el patio de su casa tomando cerveza mientras conversaba con funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

La pareja estuvo durante varios minutos, con total calma buscando ropa y accesorios. Finalmente gastaron $14.390 en una polera gris de mujer, un jockey blanco, anteojos oscuros para ambos y accesorios para el pelo.

Días después fueron avistados utilizando estos productos en Lliu Lliu.

Otras compras

La policía indaga más registro de lugares donde la pareja se abasteció de provisiones, comida y artículos de campamentos.

En La Dormida, el miércoles 5 de agosto, la pareja le aseguró a lugareños andar en búsqueda de un campamento, pero sin éxito habrían llegado a Olmué, donde le pagaron una carrera a un taxi que los trasladó a Lliu Lliu pasado al mediodía.

La madre de la víctima

Hasta el momento sólo se encuentra detenido Hugo Bustamante por el crimen de la menor, mientras que su madre, Denisse Llanos, está en calidad de testigo.

"No tenemos ningún elemento hasta ahora para establecer que ella haya estado presente cuando este hecho ocurre. Sí es efectivo que ella lo supo antes que nosotros y lo calló, pero eso no constituye la comisión de un delito, porque ella no tiene una obligación de denunciar", explicó la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

En tanto, Patricio Olivares, abogado del padre de Ámbar detalló que la mujer "tiene la calidad de testigo protegido, y además tiene la calidad de víctima en la presente causa puesto que es la madre de quien es la fallecida en este caso".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

Ver cobertura completa