¿Qué pasó?

El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Jorge Álvarez, hizo un llamado a la población a evitar aglomeraciones como las que se han registrado las últimas semanas en sus distintas direcciones del país, donde las personas han acudido principalmente para obtener la clave única.

¿Qué dijo el Registro Civil?

“En primer lugar, quiero pedir disculpas a nuestros usuarios, no es la forma en que queremos atenderlos con aglomeraciones, pero hemos tenido una gran cantidad de gente que ha llegado fundamentalmente por la clave única. Quiero hacerles presente que hoy día no se requiere clave única ni para el 10% de la AFP, ni para el bono de clase media, ni para la comisaría virtual. Muchas personas vienen por eso y lamentablemente no es necesario”, sostuvo Álvarez.

¿Qué dijo sobre las medidas sanitarias?

“Hoy tenemos un (local en calle Manuel Rodríguez esquina) Huérfanos reforzado, cumpliendo con las normas sanitarias. En el zócalo y en el segundo piso pusimos más puestos de trabajo, así que yo creo que eso va a permitir atender con más rapidez. Para nosotros es muy importante que nuestros usuarios sepan que, por norma sanitaria, las oficinas no están adecuadas para que ellos ingresen y por eso tienen que esperar afuera. Les pido tranquilidad, les pido paciencia, esperamos pronto normalizar este inmenso flujo de gente”, agregó el director.

Además recordaron que el Registro Civil cuenta con un sistema de turnos presenciales y con canales no presenciales a través de la página web y Civildigital app que permite obtener certificados; y los tótems de autoatención que además permiten sacar código de activación para clave única.

¿Cómo hacer el tramite online?

Para obtener Clave Única de manera online, solo las personas que hayan obtenido su cédula de identidad en los últimos cuatro años pueden hacerlo, ya que sus datos están de manera cirtual en el sistema.

Las personas que cumplan con esta condición solo deben activar su Clave Única, y ello puede realizarse en simples pasos. Se debe entrar a la página web del registro y hacer click en la opción "Recuperar Claveúnica".

Luego, el sitio web solicitará que ingrese su rut para enviar un e-mail al correo electrónico asociado, el cual contendrá un link y un código de activación que se deberá ingresar en la url enviada.

Obtener Clave Única de forma presencial

Aunque por el momento no se recomiendan los trámite presenciales, en caso de necesidad se deberá acudir a oficinas del Registro Civil o ChileAtiende, aunque varias de ellas se encuentran funcionando de manera parcial debido a la emergencia.

Para consultar sobre el funcionamiento de cada oficina, se recomienda consultar en el sitio web https://claveunica.gob.cl/oficinas cuáles son los puntos habilitados para el trámite.

