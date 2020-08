¿Qué pasó?

A más de un mes de la desaparición de Carolina Fuentes Bustos en Ninhue, Región del Ñuble, este jueves habló la última persona que la vio el pasado 25 de junio, día en que se le perdió el rastro.

Según se estima, la mujer viajó desde Santiago hasta esa localidad para recibir el dinero de la venta de una camioneta que dejó de herencia su padre.

Posteriormente, tras recibir el dinero y despedirse de su familia, se habría reunido con Ricardo Neira. Luego de pasar unos días juntos, Carolina le habría pedido que la fuera a dejar al terminal de buses de Chillán para volver a su hogar en la capital.

"No tengo nada que esconder"

Al ser consultado por la desaparición de la mujer, Neira señaló que "la dejé cerca del terminal. Estoy igual de dolido y sentido que la familia de Carolina, la diferencia es que no puedo andar con ellos porque me apuntan directamente a mí. Seguiré colaborando con la policía, estoy totalmente tranquilo".

Con más de 200 personas y medios terrestres y aéreos, las labores de búsqueda se han centrado los últimos días en las inmediaciones de la casa del sujeto, algo que no le incomoda, porque "no tengo nada que esconder".

Relación secreta

De acuerdo a la información que han reunido los familiares, Carolina y Ricardo habrían mantenido un tipo de relación secreta, y es por eso que los antecedentes que podría presentar él son clave para los cercanos de la mujer de 42 años.

"Podemos pensar muchas cosas, pero quedamos siempre ahí mismo. De repente sí había problemas (entre Fuentes y Neira). Tenían una relación de hace años", comentó Karen Fernández, prima de la mujer.

Mensaje de WhatsApp

El último contacto con ella con su familia fue el pasado 3 de julio, día en que Carolina envió un mensaje de WhatsApp a su hermano. El mensaje indica que se iría a Temuco junto a otro hombre y que no volvería a Santiago.

Sin embargo, sus cercanos señalaron que el mensaje les pareció extraño debido a las faltas de ortografía que tenía y a los modismos utilizados, que no eran habituales en ella.

Nicolás Bustos, hijo de Carolina, explicó que “la última vez que se supo algo de ella fue el 3 de julio, cuando envió un WhatsApp que salió desde su teléfono, pero presumimos como familia que ese mensaje no lo escribió ella, que lo escribió otra persona”.

“Todo lo que escribió en ese mensaje era muy raro porque después de cada palabra había un punto, había modismos, expresiones que no son propias de ella”, aseveró.

"No más desaparecidas"

Por otro lado, mujeres y amigos de Carolina se han congregado en la comuna de Ninhue para pedir que la búsqueda no sea abandonada.

"Queremos que esto no pase y no siga pasando. No queremos más mujeres víctimas de violencia o desaparecidas", señaló una de las presentes.

La investigación continúa este viernes y está bajo evaluación el incorporar más personas para ampliar el área de rastreo.

Además, se analizan registros de cámaras de seguridad de Chillán que podrían dar algunas pistas e indicios que permitan esclarecer la desaparición de Carolina Fuentes Bustos.