¿Qué pasó?

Carolina Fuentes Bustos lleva más de un mes desaparecida en Ninhue, Región de Ñuble. La mujer viajó desde Santiago hasta esa zona para vender una camioneta que su padre le dejó de herencia.

Se suponía que el 1 de julio ella volvía a la capital tras ser llevada por un amigo hasta el terminal de Chillán. Sin embargo, la familia duda si tomó ese bus, porque desde esa vez ya van 48 días desde que se le perdió el rastro.

¿Qué dijeron los familiares?

El tío de Carolina, Manuel Bustos, señala que "no culpamos a nadie, desgraciadamente no culpamos a nadie. Hay una persona que fue la última que la vio, pero más cosas no sabemos".

Su hijo, Nicolás Bustos, se refirió a la preocupación que están viviendo: "Estamos angustiados, la mayoría de la familia ya ni duerme. Es un tema que nos tiene bien bajoneados y nos gustaría tener una pronta solución para el caso".

Mensaje de WhatsApp

El último contacto con ella fue el pasado 3 de julio, día en que envió un mensaje de WhatsApp a su hermano.

Sus cercanos señalaron que el mensaje les pareció extraño debido a las faltas de ortografía que tenía y a los modismos utilizados, que no eran habituales en ella.

"La última vez que se supo algo de ella fue el 3 de julio, cuando envió un WhatsApp que salió desde su teléfono, pero presumimos como familia que ese mensaje no lo escribió ella, que lo escribió otra persona”, cree Nicolás.

“Todo lo que escribió en ese mensaje era muy raro porque después de cada palabra había un punto, había modismos, expresiones que no son propios de ella”, aseveró.

La última persona que la vio

La última persona que la vio se trataba de un conductor de aplicación de transporte, quien dijo que "la dejó en las cercanías del terminal y después se retiró a continuar con su trabajo", según consigna el hijo de Carolina.

Se encontraron prendas

Más de 200 efectivos de la Policía de Investigaciones, Bomberos, Ejército y del municipio de Ninhue, participaron en tareas de rastreos, en aproximadas 40 hectáreas cercanas al Río Lonquén.

En aquel sitio se encontraron prendas que serán analizadas para corroborar si pertenecen a Carolina.

"Trabajamos en los sectores y también tenemos contacto con las personas con que ella tenía algún tipo de relación. En este sector vive gente que compartía con ella", informó el subprefecto Luis Garrido, jefe Brigada de Homicidios Chillán.

"Es un sitio geográficamente complejo, entonces este operativo trata de abarcar esas 40 hectáreas aproximadamente", concluyó Cecilia González, fiscal jefe de Quirihue.