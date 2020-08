¿Qué pasó?

Tras la polémica que generó la resolución del año 2016 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que otorgó la libertad condicional de Hugo Bustamante, imputado por el asesinato de Ámbar Cornejo, el diputado Andrés Longton anunció que presentará una acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien en ese año presidía el tribunal.

¿Qué dijo el diputado?

El parlamentario de Renovación Nacional, haciendo uso de sus facultades, hará la presentación este lunes por notable abandono de deberes, como representante del distrito de la fallecida menor y que ha causado conmoción nacional.

¿Qué resolvió la jueza?

“Esto no es un beneficio, sino que un derecho que expresa la ley”, dijo entonces Donoso al ser consultada por el hecho.

La sentencia, consignaba que “no se concederá al condenado a ninguno de los beneficios alternativos previsto en dicho cuerpo legal (Ley 18.216), debiendo por ello cumplir efectivamente las penas privativas de libertad impuestas”.

¿Qué había informado Gendarmería?

Hugo Bustamante, úrecibió en 2016 la libertad condicional otorgada por la Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso, presidida por la ministra Silvana Donoso, quien argumentó en ese tiempo que, pese al informe desfavorable de Gendarmería, este no era vinculante.

El sujeto se hizo acreedor de este beneficio junto a otros 787 condenados, según un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que contaba con buena conducta, por lo cual salió libre.

Tras otorgar el beneficio, Donoso explicó en 2016 que “cualquier informe que emita Gendarmería no es vinculante para la comisión. Los informes que eran desfavorables, lo eran en términos que todavía no tenían conciencia de lo que iban a hacer en el medio libre, que no tenían grandes redes familiares, no dicen relación con los requisitos legales”.

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

