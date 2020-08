"La madre informó lo que le contó el imputado, don Hugo (Bustamante). Señaló que fue el imputado quien mató a Ámbar".

Con esas palabras, la fiscal Jefe de Villa Alemana, María José Bowen, se refería al hallazgo del cuerpo de Ámbar, la menor de 16 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 29 de julio, cuando fue a buscar el dinero de su pensión alimenticia a la casa en que su madre habitaba junto a Bustamante.

Tras 8 días de diligencias investigativas, durante este jueves, personal de la PDI llegó hasta el domicilio donde habitaba Denisse Llanos, la madre de Ámbar, y Hugo Bustamante para conducirlos hasta un cuartel por su presunta responsabilidad en el hecho. Horas después, se confirmaba la ubicación del cadáver al interior de la vivienda y que solo él estaba detenido, no la mujer.

Hugo Bustamante no es un desconocido para la justicia chilena y, en rigor, de no mediar un beneficio del sistema procesal, él seguiría preso hasta el 2032, año en que se cumpliría la condena de 27 años a la cual fue sentenciado en 2005.

El Asesino del Tambor

En enero de 2005, Bustamante se hizo conocido como el "Asesino del Tambor", por el modus operandi que utilizó para enterrar los cuerpos de su expareja Verónica Vásquez y su pequeño hijo Eugenio, de 9 años.

Tras estrangular a ambos luego de una discusión por la venta de un inmueble, que le pertenecía a la mujer, Bustamante introdujo los cuerpos en un tambor de 200 litros, lo llenó de agua y cal, y lo enterró en una vivienda que arrendó en otro sector de Villa Alemana.

Sin embargo, dicha forma de inhumación no sirvió para sus propósitos, pues el olor a descomposición salió de igual manera, provocando que uno de sus vecinos reportara la situación a la policía. Horas más tarde, el 25 de enero de 2005, Bustamante era detenido y procesado por ambos homicidios.

Pese a ser condenado a 27 años de presidio, Hugo Bustamante no alcanzó a cumplir ni la mitad de estos. A los 11, se hizo acreedor del beneficio de libertad condicional, junto a otros 787 condenados, según un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El "Asesino del Tambor" contaba con buena conducta y salió libre en 2016.

Entrevista

Tras abandonar la cárcel, Bustamante fue retratado en un reportaje de la Revista Sábado, titulado "Un doble homicida entre nosotros", en donde se aborda su biografía y, especialmente, su recuperación de la libertad.

"Salí y caminé hasta el plan -dice-. Me acerqué a un colectivero. Tuve la suerte de que también había estado preso y solo me pidió la plata para la bencina y me fue a dejar a la casa. En el camino encontré todo extrañísimo. El paisaje era totalmente desconocido. Edificios, poblaciones nuevas. Cuando llegué todos me abrazaron. Esa noche dormí entre comillas, porque me levantaba a cada rato, salía a la calle y miraba (...) Se veía tan linda la noche", así describía su primera noche.

Frente a la organización de sus vecinos para protegerse, una vez conocida su libertad, Bustamante se lamentaba: "Ser una persona que da miedo me parece un tanto horroroso, pero tengo que aceptarlo. No puedo juzgar a los que me juzgan. El causante de todo fui yo. Fueron mis actos. A veces me planto frente a ciertas situaciones y me digo: esto es fruto de tu torpeza, de tus actos, de lo que hiciste".

