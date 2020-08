¿Qué pasó?

Hugo Bustamante, único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo, recibió en 2016 la libertad condicional otorgada por la Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso, presidida por la ministra Silvana Donoso, quien argumentó en ese tiempo que, pese al informe desfavorable de Gendarmería, este no era vinculante.

Bustamante se hizo acreedor de este beneficio junto a otros 787 condenados, según un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que contaba con buena conducta, por lo cual salió libre.

La explicación

Tras otorgar el beneficio, Donoso explicó en 2016 que “cualquier informe que emita Gendarmería no es vinculante para la comisión. Los informes que eran desfavorables, lo eran en términos que todavía no tenían conciencia de lo que iban a hacer en el medio libre, que no tenían grandes redes familiares, no dicen relación con los requisitos legales”.

Crímenes anteriores

Cabe señalar, que en enero de 2005 Bustamante se hizo conocido como el "Asesino del Tambor", por el crimen cometido contra su expareja Verónica Vásquez y su pequeño hijo Eugenio, de 9 años.

Tras estrangular a ambos luego de una discusión por la venta de un inmueble, que le pertenecía a la mujer, Bustamante introdujo los cuerpos en un tambor de 200 litros, lo llenó de agua y cal, y lo enterró en una vivienda que arrendó en otro sector de Villa Alemana.

Posteriormente, el 25 de enero de 2005, Bustamante fue detenido y procesado por ambos homicidios, sin embargo, pese a ser condenado a 27 años de presidio a los 11, se hizo acreedor del beneficio de libertad condicional, junto a otros 787 condenados, según un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ya que contaba con buena conducta y salió libre en 2016.

Crimen de Ámbar Cornejo

La tarde de este jueves, fue encontrado el cuerpo de Ámbar Cornejo, la joven de 16 años que se encontraba desaparecida en Villa Alemana desde el pasado miércoles 29 de julio.

Ese día, a las 09:00 horas de la mañana, la menor salió en dirección a la casa de su madre para recoger la pensión alimenticia que mensualmente deposita su padre, sin embargo, nunca más se le vio.

Cabe recordar que minutos antes de que se confirmara el hallazgo del cuerpo, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a Bustamante por su presunta responsabilidad en el hecho, mientras que la Fiscalía confirmó que los restos se encontraban al interior de la vivienda que compartía la madre de Ámbar junto a Bustamante.

La fiscal Jefe de Villa Alemana, María José Bowen, dijo este jueves que "la madre informó lo que le contó el imputado, don Hugo. Señaló que fue el imputado quien mató a Ámbar".

* La nota informa el proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine

