Este viernes, Maritza García, la mujer con la que vivía Ámbar desde hace aproximadamente seis meses, entregó su testimonio respecto al pasado y presente de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves en la casa don de habitaba su madre junto a Hugo Bustamante, quien se encuentra detenido como imputado por el crimen.

Afectada por el descenlace de la desaparición de la menor, García señaló que "esto no puede seguir pasando y este tipo nunca debió haber estado libre, si él no hubiese estado libre, mi niña estaría aquí todavía con nosotros".

En este sentido, agregó que la menor "quería seguir estudiando, entrar a la PDI, y todos sus sueños ahora se vieron truncados por culpa de este psicópata enfermo que una vez más fue capaz de arrebatarle la vida a una persona, junto con su madre, porque su madre también tiene que ver en esto. Ella es cómplice".

La madre sabía

Lo anterior, en referecia al pasado criminal de Bustamante, conocido como el Asesino del Tambor, quien en 2005 mató a su pareja de entonces y a su hijastro de 9 años. Tras haber sido condenado a 27 años de presidio, obtuvo la libertad condicional en 2016 (11 años después), por buena conducta, pese a informes negativos de Gendarmería.

Respecto a este punto, la mujer contó que fue ella y su familia los que alertaron a Ámbar respecto al pasado de Hugo Bustamante, cuando iniciaba su relación con su madre.

"Ámbar en un principio no lo sabía y nosotros le dijimos quién era. Ámbar se enojó mucho y llegó al departamento a enfrentarlos a los dos, pensando obviamente que su mamá no lo sabía", señala Maritza García.

"Ahí se entera que sí, la mamá le dice que sí, que ella sabía, pero que toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad, y Ámbar le dice que él se tiene que ir del departamento, el tipo accede a irse pero la mamá de Ámbar no quería que se fuera y por eso ella después se queda sola ahí y la mamá de Ámbar se va con su pareja", relata.

Actitud de Bustamante

En paralelo, la mujer contó detalles de la actitud de Bustamante durante los días en que se efectuó la intensa búsqueda de la menor.

"Nos acercamos a la casa de la pareja de la mamá de Ámbar y pedimos hablar con él, y le pedimos que nos dejara entrar a su domicilio. Él accedió sin ningún problema, de hecho fue muy agradable para que nosotros entráramos y que revisáramos todo, sin poner ningún obstáculo y nosotros entramos con el permiso de él a revisar el patio y el lugar donde ellos vivían", explicó.

Llamada a la madre

Luego de esa revisión al domicilio, Maritza le pidió al sujeto hablar con la madre de Ámbar y él, desde su propio teléfono marcó el número.

"Me llamó la atención sí que él le repetía mucho antes de que me la pasara para poder hablar: 'quédate tranquila, aquí está Maritza, quiere hablar contigo, ella viene de forma tranquila, no está agresiva, por favor, relájate, no te alteres', como dándole demasiadas instrucciones antes de hablar conmigo", sostuvo.

"Cuando me la pasa, ella me habla normal, yo le pregunto, por favor que me diga qué pasó, si tuvieron alguna discusión, si vino a buscar su plata, y ella me dice que sí, que ella fue a buscar la plata y que después simplemente se fue, y que después ella se fue con su hijo, que es el hermano de Ámbar, al departamento que tienen en Limache", agregó.

