El Ministerio de Desarrollo Social indicó a través de un informe que sólo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas habitualmente, por lo que hay $180 mil millones de deudas pendientes, lo que motivó a exigir este pago a las personas que presenten esta morosidad, a través de la retención del retiro del 10% de sus fondos de AFP.

Esto generó largas filas en el Juzgado de Familia, ya que los casos deben estar judicializados para hacer efectivo este pago.

Tal fue el caso de Miriam Pardo, quien en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, narró que exige el pago de 20 años pendientes de pensión alimenticia para sus tres hijos.

“Me acerqué acá porque mi caso no se puede revisar vía internet. Son 20 años en los que él (progenitor) no me dio nada, ningún peso. Son tres hijos”, indicó.

Consultada sobre a cuánto asciende la deuda, indicó que “no lo sé, por eso vine a averiguar. En ese tiempo me tenía que dar 50 mil pesos. En su momento, pedí arresto y no lo pudieron hacer”.

Sobre la actualidad de sus hijos, indicó que “ahora tienen 27, 24 y 20 años. La demanda comenzó cuando la mayor tenía 9. Yo hice la demanda y todo. Incluso, tuvimos un comparendo y me dijo que sólo te puedo pagar 50 mil pesos”.

“Si el padre no pide el retiro no se puede obligar el pago”

Sobre los alcances del tema, Rodrigo Logan, Director de la Corporación Defensa Ciudadana, aclaró cómo se debe realizar el proceso.

Para ello, aclaró que “al momento que la persona hace el pedido del retiro de su 10% se le puede retener el dinero. Si el padre o madre, no pide el retiro, no se puede obligar el pago”.

Eso si la causa debe estar judicializada al día, proceso que se realiza ingresando a la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, contando con clave única.

Sobre los plazos para el pago, el funcionario indicó que “si tu pides la reliquidación hoy, el trámite puede demorar 15 días y luego se le notifica a la persona que debe y, recién ahí, ese monto queda establecido para su retención”.

