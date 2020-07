¿Qué pasó?

A pocos días de que comience oficialmente el proceso de retiro anticipado de fondos previsionales, en virtud de la ley recientemente despachada por el Congreso y promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, millones de chilenos se preparan para realizar la solicitud ante las diferentes Administradoras de Fondos de Pensión (AFP).

En este escenario, en analista económico de la UNAB Alejandro Urzúa, entregó en Meganoticias una serie de tips sobre el proceso.

Magnitud del proceso

En primer lugar, en relación a la operación económica que significa la entrada en vigencia de esta ley, el expero manifestó que "implica una logística tremenda porque nunca en la historia se había hecho una devolución de estos fondos de dinero, a diferencia de lo que la gente puede pensar con un banco, las Administradoras de Fondos de Pensiones no tienen los conocimientos financieros de sus clientes, no tiene cuentas corrientes, no tienen dónde ellos poder hacer una operación distinta".

En esta línea, agregó que "hay que generar todo un camino que permita que las administradoras lleguen a entregarle los dineros vía cuenta corriente, vía cuenta vista o una cuenta 2 en la misma AFP e inclusive convenios con cajas de compensación para poder entregar esos dineros directamente a los afiliados, pero es todo un proceso que es difícil de entender todavía, está en desarrollo el cómo lo van a hacer".

Modalidad de pago

Con respecto a la modalidad de pago, Urzúa manifestó que "de alguna manera vemos que tenemos dos tramos, el proyecto habla que la gente que tiene montos hasta 150 UF, que es el máximo que puede sacar, sería un pago después de hacer la petición a la administradora de fondos y que ella autorice, tiene 10 días hábiles para entregar mi primera tanda de un tope máximo de 75 UF y, posteriormente, hay una segunda tanda del pago que son 30 días hábiles posteriormente, estamos hablando aproximadamente de 45 días y eso de alguna manera también ha tendido a atenuar esta presión de cuáles son los instrumentos".

Filas en las AFPs

Consultado por las largas filas que se registran en el exterior de diferentes oficinas de AFPs, el analista económico manifestó que "por un lado, hay un elemento de desconocimiento, es algo inédito y mucha gente dice 'prefiero ir presencialmente a la AFP para que me explique como se hace el procedimiento'".

"Y, por otro lado, también está este proceso en que la gente no tiene acceso o se han visto fuertemente demandadas las plataformas web de las diferentes administradoras de fondos frente a un cúmulo de preguntas, hay que recordar que aproximadamente 11 millones de los chilenos estamos en condiciones de poder retirar platas desde nuestras AFPs", agregó.

Fraudes

No obstante lo anterior, Urzúa recordó que "hoy día, si la gente va, no va a sacar nada porque recién el jueves empieza oficialmente el proceso para poder esta gestión. Esto es un músculo que no tiene desarrollado la AFP que por ende tiene que empezar a ver de qué manera lo va a hacer y evitar fraudes, de hecho han salido una serie de estafas vía telefónica y correo electrónico".

En este sentido, recomendó "siempre tratar de regirse bajo los conductos tradicionales y oficiales de comunicación ya sea con la AFP o con quien diga la autoridad".

¿Dónde dejar el dinero?

Respecto a las opciones que existen para dejar los dineros extraídos desde las cuentas, el expermo manifestó que puede ser en la cuenta 2 en la misma AFP, en la cuenta corriente o vista de un banco y, además, señaló que "hay alguna iniciativa de que las cajas de compensación tengan algún tipo de mecanismo también".

En paralelo, Urzúa agregó: "Eso es distinto a lo que podamos hacer nosotros también con los dineros que estamos obteniendo para poder hacer uso de ellos, una pregunta muy común que salió en este tiempo es qué se hace con este 10% para mejorar la rentabilidad y tenemos una serie de otros caminos que podríamos tomar para invertirlos".

¿Quiénes podrán retirar fondos?

Frente a la pregunta de quiénes podrán hacer uso de la opción de retiro anticipado de sus fondos, el analista económico sostuvo que serán "todos los trabajadores cotizantes que tengan dinero en la AFP y aquellas persona jubiladas, salvo las que hayan optado por el tema de rentas vitalicias".

Respecto a personas extranjeras en el país, Urzúa señaló que "si están cotizando y tienen los mínimos cubiertos, sí, van a poder sacarlo también".

Finalmente, respecto a personas que se encuentren en el extranjero, el experto sostuvo que "también, van a tener que ser las mismas mecánicas, porque hay que ver que en este caso la virtualidad nos va a permitir hacer los mismos procesos y lo más probable es que esas personas que viven en el extranjero van a tener que buscar algún mecanismo para poder pedir que les canalicen los dineros en una cuenta corriente o vista chilena para poder posteriormente hacer el retiro del dinero".

