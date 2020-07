¿Qué pasó?

Luego que el Ministerio de Salud anunciara que siete comunas de la Región Metropolitana saldrán de la cuarentena, los alcaldes de dichos municipios llamaron a los vecinos a la responsabilidad para evitar posibles rebrotes.

En tanto, el edil de la Reina, José Manuel Palacios, informó que mantendrá la comuna con cuarentena preventiva.

¿Qué dijo el alcalde de La Reina?

"Nuestra principal labor es cuidar a nuestros vecinos y esto es una gran noticia producto del trabajo que hemos hecho entre el Gobierno y los municipios para lograr bajar los indicadores, pero también es un gran riesgo y una gran responsabilidad para todos nuestros vecinos", dijo Palacios.

"Por eso hemos decidido volver a la etapa de cuarentena preventiva, que como sugerencia le hace a los vecinos seguir en sus casas si es que pueden. Sabemos que eso trae unas serie de complicaciones, porque por sanidad nosotros nos estamos hechos para estar enclaustrados en nuestros domicilios".

Por otra parte, aseguró que: "nosotros como municipios venimos trabajando desde hace mucho tiempo en distintas medidas que nos van a permitir volver a una situación un poco más normal con ciertas precauciones".

¿Qué dijo el alcalde de Las Condes?

Joaquín Lavín manifestó que: "este es un paso muy importante y que hay que hacerlo con el máximo de responsabilidad, muy cuidadosamente".

"Vamos a estar atentos a qué va pasando día a día con los nuevos contagios de tal forma que, ojalá, no tengamos que retroceder, pero es evidente que también se puede retroceder", agregó.

Además, detalló que: "las fiscalización por parte de nuestros inspectores municipales va a estar radicada en dos cosas. Uno, que el comercio no esencial que pueda abrir utilice sólo trabajadores dependientes de esta comuna o de alguna de las siete comunas que vamos a dejar de estar en cuarentena".

"Lo otro que vamos a fiscalizar es que las reuniones sociales y las reuniones en el espacio público no pueden pasar nunca de diez personas, y eso manteniendo el distanciamiento social", indicó Lavín.

¿Qué dijo el alcalde de Vitacura?

Por su parte, el alcalde Raúl Torrealba realizó un llamado "a las comunidades de estas siete comunas de que estén muy atentas y a poner una cuota muy fuerte de su parte. No sacamos nada con que la autoridad sanitaria tome buenas decisiones, no sacamos nada con hacer buenos aportes, si la gente, todos nosotros, no actuamos responsablemente para evitar los contactos, que es lo que produce el contagio".

"Por lo tanto, más allá de este paso para empezar avanzar, no lo hagamos retroceder con irresponsabilidad en nuestra conducta", añadió.

"Los inspectores municipales de Vitacura van a estar también fiscalizando las distintas medidas, a fin de recordarnos, cuando por alguna razón lo olvidemos, de cumplir con las obligaciones", sostuvo.

¿Qué dijo el Alcalde de Ñuñoa?

El alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, señaló que: "Ñuñoa es una comuna que prácticamente ha vivido en cuarentena, hemos logrado los indicadores que nos permiten hoy estar en la etapa de transición".

"Lo importante es que esa misma responsabilidad que asumieron los vecinos de Nuñoa, que permitieron que tuviéramos estos indicadores, se mantenga en el futuro porque de lo contrario podremos tener un rebrote", afirmó.

¿Qué dijo el alcalde de Lo Barnechea?

El alcalde Cristóbal Lira indicó que: "debemos esa libertad tomarla con mucha responsabilidad y vamos a poder hacer más cosas, vamos a poder salir, vamos a poder encontrarlo nuevamente. Pero hagámoslo con mucha responsabilidad".

"Hemos revisado una serie de países en donde han vuelto atrás, nosotros también podemos volver atrás. Por lo tanto, tengamos claro que en la medida de que no actuemos responsablemente vamos a volver atrás".

¿Qué dijo el alcalde de Colina?

Finalmente, el alcalde de Colina Mario Olavarría recalcó que: "esta mayor libertad significa obviamente una mayor responsabilidad para todos los vecinos".

"Creo que es una noticia buena porque significa que los contagios en la última semana han ido a la baja, y eso es bueno para todo el país, y particularmente para nuestra comuna. Ojalá sigamos adelante y no tengamos que dar pasos atrás", concluyó.

