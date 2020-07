¿Qué pasó?

La votación del proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP mantiene en vilo a las familias de clase media, quienes se han visto afectados por la crisis económica del coronavirus.

Mientras los parlamentarios discuten una reforma constitucional que sería histórica para el país, cientos de hogares chilenos están lidiando con deudas millonarias en medio de una pandemia.

Tal es el caso de Clara Almuna y Carlos Muñoz, un matrimonio que se vio en la obligación de enviar a sus hijos a casas de familiares, pues no tienen ingresos para mantenerlos.

Para ellos, el 10% representa un salvavidas, una oportunidad para tomar un respiro y poder salir adelante.

"Es nuestra opción. No es mucho, pero es un dinero que necesito en este momento, porque en lo que ofrece el gobierno yo no califico", lamenta Clara.

La difícil situación financiera

A pesar de la angustia, el matrimonio debió separarse de uno de sus hijos ante la difícil situación financiera en la que se encuentran.

"Una pasa de tener sus cosas a tener que contar la ración de comida. Ya no podemos comer dos platos de arroz, por ejemplo, ahora hay que comerse lo necesario porque tal vez mañana no vamos a tener", relata Martina Órdenes.

Tanto Clara como Carlos están cesantes y no registran ingresos. No se acogieron al Seguro de Cesantía porque su empleador jamás les pagó las cotizaciones, las imposiciones ni el AFC.

Tampoco les canceló el finiquito y, para peor, cuando presentaron estos antecedentes en el Registro Social de Hogares no fueron calificados como "vulnerables".

"De ser una familia que nos gusta viajar, la comida y tener cierta estabilidad, pasamos a ser una clase pobre", manifiesta la mujer.

Las deudas suman y siguen

La angustia de la crisis económica crece todos los días para Carlos y Clara, ya que las deudas que se acumulan con los meses son cada vez más altas, alcanzando cifras millonarias.

Solo considerando la cuenta del gas y gastos comunes suman $606.122, pero el monto total es mayor: "Nos llegó una carta de la isapre cobrando una prestación de $360.502 y a eso hay que sumarle la deuda de TAG del vehículo que vendimos, de $602.530. En resumen, debemos $3.209.411", cuenta Carlos.

¿Cuánto retirarían si se aprueba el proyecto?

Ante una deuda que parece imposible de saldar, ambos buscan un mínimo de consuelo al revisar cuánto sería su eventual retiro de 10% de los fondos.

Carlos indica que "el total que tengo ahorrado son un poco más de $25 millones, con 22 años de trabajo. Mi 10% sería $2.510.000", mientras que Clara dice que "mis ahorros son $11.316.742 en casi 20 años, por lo que mi retiro sería poco más de un millón".

"Uno lo ve y es poco, pero en este momento para nosotros es mucho. Para nuestra realidad, la cantidad de deudas y las necesidades que tenemos, es mucho", asegura la mujer.

El día de la votación

El mismo día que la Comisión de Constitución se reunió para votar el proyecto, Clara volvió a reencontrarse con su hija después de tres meses. Su máximo deseo es que la reforma constitucional se apruebe para que Martina vuelva a su hogar.

"Agradezco poder ver a mis niños y quiero que esto pase luego. Que se apruebe el 10% y todos esos acuerdos que puedan ayudar no solo a mí, sino a muchas familias que están en la misma situación o incluso peor", relata.

Sentados frente al televisor, Clara y Carlos miran expectantes cómo se desarrolla la discusión de los senadores. Ante la aprobación de las indicaciones más significativas, el matrimonio festeja, pero la esperanza crece cuando se anuncia que el proyecto es aprobado en general.

"Ese 10% no me va a solucionar el problema, pero podré estar tranquilo, podré abonarle dos o tres meses a la persona que me arrienda. Podré respirar, porque en estos momentos me estoy ahogando", asegura el hombre.

"Un paso más que se avanza"

Para Clara, no importa si en el futuro recibirá una baja pensión, ella está velando por su presente: "Es mi responsabilidad, pero ahora en la inmediatez, es lo que yo necesito y es mío".

"Aquí nadie obliga al que tiene trabajo a sacar el porcentaje, pero escuchar este resultado es un paso más que se avanza", expresa su marido.

Con mucha expectación viven las familias la discusión que por estos días tiene tomada la agenda nacional. Un debate que avanza a paso firme y que podría traer algo de paz a cientos hogares del país.

Ver cobertura completa