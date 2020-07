¿Qué pasó?

El senador UDI Iván Moreira reiteró este lunes su convicción de votar a favor del proyecto que permite el retiro anticipado de fondos previsionales, como una medida de ayuda económica para quienes se encuentran afectados por la crisis económica derivada del coronavirus.

Frente a las críticas emanadas tanto desde su partido como de otros sectores del oficialismo, el parlamentarios justificó su decisión en Meganoticias Conecta, señalando que el apoyo a esta iniciativa tiene también un fin: la paz social, además de descartar que el llamado de Pablo Longueira a los senadores del partido vayan a influir.

¿Qué dijo Moreira?

"Hoy el contexto es el hambre, de un estallido social. Algún día van a a agradecernos a los senadores que vamos a votar a favor, que nosotros hicimos lo correcto y evitamos una confrontación", señaló.

Llamado de Pablo Longueria

Paralelamente, Moreira fue consultado por el llamado realizado por Pablo Longueira, quien instó a los parlamentarios gremialistas a renunciar a la UDI antes de votar a favor de la controvertida iniciativa legal.

"La verdad es que yo le tengo afecto a Pablo Longueira de hace muchos años, pero en lo personal, él, por múltiples razones, dejó hace muchos años de ser un referente para mí. Él tiene todo el derecho a hacer declaraciones, hacer llamados, pero es brutal lo que está haciendo", sostuvo.

"No se va a caer la República"

En esta línea, el legislador agregó que "son demasiado exagerados, aquí no se va a caer la República, aquí queremos ayudar a los chilenos que están sufriendo, este no es un tema ideológico. Yo ya he dicho claramente de que ni lo sueñe la izquierda que uno se vaya a desviar del camino, me he desviado del camino para algunos, pero con un fin social, la gente en Chile tiene hambre".

Tras esto, el parlamentario aseguró que "cuando yo ingresé a la UDI, en la declaración de principios, la he leído hasta con lupa y en ninguna parte dice que haya que defender a las AFP, en la declaración de principios de la UDI están establecidos temas de principios, de valores, no temas economicistas y esta es una cuestión netamente humanitaria".

Gobierno defiende el modelo

Pese a lo anterior, Moreira manifestó que, a diferencia de la UDI, no cree que el Gobierno esté defendiendo a las AFP con su negativa a apoyar la moción.

"Lo que hace el Gobierno es defender a ultranza un modelo que durante todos estos años lo abrazó la izquierda, la actual oposición y obviamente nosotros mismos, que requería modificaciones y las modificaciones nunca llegaron, por eso estamos en esta situación también", sostuvo.

Crisis en Chile Vamos

Frente a la realidad política actual del bloque de partidos oficialistas, el senador fue categórico: "Hay una crisis en los partidos de Chile Vamos de liderazgo, usted ve que ha tenido una actitud que se destaca la del presidente de Evópoli Hernán Larraín, él ha renunciado, y yo entiendo lo que está detrás de su renuncia, un antes y un después, un cambio que tiene que haber en Chile Vamos".

Pese a que señaló que no debiese ser él quien pida la renuncia de los timoneles de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y RN, Mario Desbordes, el parlamentario sostuvo que, al menos en el caso de la tienda gremialista "no he escuchado ninguna autocrítica sobre lo que ha pasado, aquí hay una conducción política y no he escuchado ninguna autocrítica".

Finalmente, Moreira reiteró el sentido de paz social que tendría la aprobación de este proyecto: "Yo no sé, si la gente tiene hambre, cuál va a ser la reacción de la gente, más allá de la aprobación de este proyecto, si la gente lo que quería era recursos y el Gobierno, lamentablemente se demoró mucho y se sigue demorando porque, yo entiendo, no estábamos capacitados parece para poder tener y hacer gestión en la entrega de los recursos".

