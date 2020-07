¿Qué pasó?

Este lunes el diputado Mario Desbordes, se refirió a las diversas críticas surgidas recientemente contra el proyecto de reforma constitucional para retirar el 10% de los fondos de pensiones que permitiría enfrentar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

¿Qué dijo?

En entrevista con Meganoticias Alerta, el presidente de Renovación Nacional señaló que "yo no me cierro a esta discusión que se pudieran retirar fondos si es que no hay otra alternativa mejor”.

“Yo creo que no hay que afectar los fondos de pensiones, no hay que retirar plata ojalá, pero si yo no tengo ni una otra opción sobre la mesa, ¿le puedo exigir a los trabajadores que no me pidan recurrir a eso que son sus platas? Yo creo que no puedo hacerlo”, remarcó.

Además, se refirió a las críticas que ha recibido el proyecto, indicando que “nada dicen de que la gente está desesperada, que no es capaz de llegar a fin de mes y parece que diera lo mismo. La gente no solo tiene que preocuparse de su pensión, también necesita hoy pagar sus cuentas básicas, pasar el mes”.

Posibles anuncios

En cuanto a posibles anuncios, el presidente de RN aclaró que tras reunirse con el Presidente Sebastián Piñera, ha trabajado junto a otros ministros "para que haya una mejora en la propuesta que se hizo hace dos domingos para la clase media. El Gobierno espero que lo anuncie durante las próximas horas, hoy o mañana a más tardar y se está avanzando bastante, va a haber novedades importantes”.

En ese sentido, a juicio de Desbordes esos anuncios “van en la línea correcta, de buscar una solución a los graves problemas que están pasando miles de familias de clase media”.

"Hay varias medidas que ya se anunciaron. Debe haber un reforzamiento de los subsidios para los arriendos, de 50 mil están pasando 100 mil subsidios. Estamos hablando de mejorar el apoyo a las personas para los créditos hipotecarios, que en algún minuto se úso como mora máxima 29 días, y eso se va a aumetar bastante. Se está conversando la posibilidad que haya trasnferencias directas y una serie de medias más", puntualizó.

Alineación entre oficialismo y Gobierno

Por otro lado, descartó que no hubiera una alineación entre el Gobierno y parlamentarios oficialistas: “Se ha hecho una caricatura estas últimas semanas y el propio Gobierno ha contribuido equivocadamente a eso. En la enorme mayoría de las votaciones los parlamentarios están alineados con el Gobierno”.

“No es cierto que haya parlamentarios a los que poco menos haya que estarles rogando. Muchas veces ellos votaron cosas por los que no estaban muy de acuerdo, pero porque se lo planteábamos como acuerdos de bancada”, indicó.

Asimismo, aclaró que él está "100% alineado" con el Gobierno, pese a que se abstuvo durante la votación del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En ese sentido, explicó que "el acuerdo con el Gobierno era rechazar o abstenerse, el que se abstiene está alineado con el Gobierno”.

Ver cobertura completa