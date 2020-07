¿Qué pasó?

Con las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional quedó el sujeto acusado de robar 20 millones de pesos desde una sucursal del Banco BICE, en la comuna de Las Condes.

En este ilícito, el acusado ingresó al local activando una clave, se dirigió a un mueble, que también tenía seguridad digital, y sustrajo el dinero sin mayores inconvenientes, para luego rociar con spray las cámaras de vigilancia y retirarse en un automóvil del lugar.

En la formalización de este sábado, sin embargo, el tribunal estimó que la libertad del hombre involucrado no entorpecería la investigación correspondiente, por lo que desestimó la petición de la Fiscalía de dejarlo en prisión preventiva.

¿Qué dijo la Fiscalía?

“La Fiscalía pidió, en la audiencia de control de formalización, la medida cautelar de prisión preventiva. Estimamos que la libertad del imputado es un peligro para el éxito de la investigación y también para la seguridad del ofendido, que en este caso es la sucursal bancaria, por la forma en que el imputado cometió el delito”, explicó sobre el caso Omar Mérida, fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia Oriente.

“El tribunal estimó que estos argumentos no eran suficientes, dado que no existe, a juicio del tribunal, sospechas graves y fundadas de que el imputado vaya a entorpecer la investigación o que pueda poner en peligro nuevamente a la víctima, y decretó, en consecuencia, la medida cautelar de firma semanal y de arraigo nacional”, añadió.

“Entendemos la decisión de la magistrada, aun cuando no la compartimos, y vamos a evaluar si se recurre ante la Corte de Apelaciones de Santiago”, concluyó el fiscal.

🔴Finalizada audiencia de formalización en contra de imputado por robo sucursal banco Bice, tribunal no accedió a solicitud de prisión preventiva realizada por la fiscalía y decretó las cautelares de firma semanal y arraigo nacional @LavinJoaquin @Muni_LasCondes Revisa vídeo 👇 pic.twitter.com/OA6hAmseIm — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) July 11, 2020

Palabras del alcalde de Las Condes

Sobre este hecho también se refirió el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien en sus redes sociales cuestionó la decisión de los tribunales, señalando que “lamentablemente, todo el trabajo de la PDI, que fue muy bueno y muy rápido, que lo detuvo en 12 horas, quedó en nada”.

“La jueza dijo que esto era un robo en lugar no habitado, y como no usó armas porque no había nadie, no lo dejó preso, no lo dejó con arresto domiciliario; solo una firma y arraigo nacional. Muy lamentable. Así está la Justicia en Chile. Y no sabemos quién se quedó con el resto de la plata, quién le pasó las claves, nada”, cerró la autoridad comunal.